3月內地劇四大花旦惡鬥　迪麗熱巴檢察官夠Cool解決懸案

踏入3月，又有多齣內地劇集輪流上場，而且有別於以往一味古裝甜寵題相，而是多了描寫內地社會實況，彰顯公義的劇集，但基於流量及娛樂性，擔正演出的仍是人氣花旦，由迪麗熱巴、古力娜扎、Angelababy及陳鈺琪擔正演出，4位小花各有捧場客，任君選擇。

佟大為跟迪麗熱巴好合襯。（劇照）

《公訴精英》迪麗熱巴

由迪麗熱巴、佟大為主演，以內地社會實況為背景，講述名校法學院高材生安旎，入職檢察院後被分配到神秘的第四檢察部工作，面對眾多棘手的新型網絡犯罪案件，在刑警隊長何陸源配合下，伸張正義。

迪麗熱巴演出檢察官好搶戲。（劇照）

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《暮色心約》Angelababy

Baby不再演出甜寵女孩，改為演出知性的心理學家，除了她之外，還有帥哥任嘉倫，故事講述作家祁連山，想將自己的心理推理小説改編成劇本，偶遇心理學家劉瑕並請她當顧問，兩人在多次攜手合作下，漸生情愫。

baby近年已成為演技派。（劇照）

任嘉倫高顏值俘虜觀眾。（劇照）

《薄冰》陳鈺琪

諜戰懸疑劇《薄冰》，由陳鈺琪、彭冠英主演，以1944年上海為時代背景，軍統代號「呂布」的王牌特工陳淺為破壞日本人驚天陰謀，偽裝成日本密使深入敵營，其後跟特工「飛天」合作，對抗日本侵略者。

陳鈺琪百分百是電眼美人。（劇照）

彭冠英是人氣小生。（劇照）

《雪鷹領主》古力娜扎

古力娜扎跟許凱攜手演出，是一齣古裝玄幻劇，講述異界大陸的東伯雪鷹，在救出違背家規而被母族墨陽家族禁閉的父母，在冒險過程中，成為了一代強者。

古力娜扎可愛度爆燈。（劇照）