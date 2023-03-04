羅堃尉玩交友App素顏尋真愛：唔想吸引專吼model嘅，唔媾都想食吓

要數近年的廣告商寵兒，相信Karen Law（羅堃尉） 都算是其中一位幸運兒。近年行經港鐵站的廣告燈箱，都不難發現其蹤跡，試過於銅鑼灣站內，見到有她四個不同廣告同時出現，受歡迎程度可見一班。最新一集《Have a nice date》，艾力就請來這位廣告寵兒Karen Law，但竟然發現Karen單身之餘，更要上交友App識男仔？



幾靚。

疫情底下，不少自由工作者都因工作量大減而叫苦連天，幸好Karen沒受太大影響。要數樣子甜美的model，其實市場上有大量人選，而往往留得住客戶，甚至是再次邀請合作，大多數都因為其工作態度。Karen表示試過拍攝時，劇組因轉景時遇上大塞車，導致拍攝時間大受延誤，最終導演問Karen能否犧牲放飯時間幫忙補拍鏡頭，她亦二話不說非常樂意配合，她對此無半句怨言，坦言明白拍攝現場總有很多未知變數，若自己能配合多一些，讓大家都能準時放工，她是非常樂意。

羅堃尉玩交友App素顏尋真愛。

但說到感情這回事，現時單身的Karen就沒事業般順利，在工作環境未遇上心儀對象，原來她已轉戰交友App，希望能夠上網認識有緣人。面對艾力的「迫供」，Karen大呻好慘：「我冇仔呀！」但她在交友App上非常低調，將平日IG上的靚相統統收起，反而post的都是素顏生活照：「我唔想俾人知道我做model，一來我本身平時個人生活真係好樸素，二來唔想吸引咗有人專吼model / KOL，見你係公眾人物而增加好奇心，唔媾都想食吓！」

羅堃尉玩交友App素顏尋真愛。

Karen這段期間，只跟兩個「有緣人」出來見過面，但都無任何下文。她大爆當中曾遇上非常奇怪的直男，留言給她表示：「好性感！認真媾！」更指明要專心愛她一個就夠。但明明她在交友App post的相片，都是穿著密實的素顏照片，對方竟然都覺得性感，令她百思不得其解。