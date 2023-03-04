JW王灝兒對男友破產不離不棄　拒認釣金龜：從來無問過任何人攞錢

現年32歲的JW王灝兒，2010年英國大學未畢業就透過黎明A Music出道一炮而紅，JW憶述當年簽約試音純為見黎明、低潮期後離巢對黎明與前公司亦只有感恩並沒有埋怨，亦剖白了與男友拍拖六年，外間對她的不公批評的感受。



JW王灝兒2010年英國大學未畢業就透過黎明A Music出道一炮而紅。（IG：@jwchubz）

2015年JW轉投Sunny Idea憑《矛盾一生》三部曲創出事業高峰，兼殺上紅館舉行處女個唱。兩年前為嘗試演戲拍劇，再轉投電視台唱片公司的JW，為今年情人節期間推出的2023年頭炮歌曲《陪你》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。JW指自己拍拖經驗不算多，次數五隻手指數得完，而男友最先吸引她是性格，「主要是性格，他又識好多嘢，可以教我很多！我們喜歡的東西很相近，都鍾意hip hop音樂，又鍾意食嘢，又有很多共同朋友及興趣，所以令到我們一起行落去。」

JW和男友Tarzan拍拖５年多，一直都好恩愛。（IG@jwchubz）

JW以前經常到訪男友九肚山豪宅。（IG/@jwchubz）

但由於男友背景，JW由公開戀情至今一直被指「拜金」，對此她節目中頻喊：「unfair（不公平）！」，「對呀！好煩呀！我從來認為falling in love with someone rich，唔等於釣金龜！有乜嘢釣啫？對女仔來說幾unfair！我拍拖不會想太多，但公開後有不少這些字眼是unfair！大學畢業以來，我一直勤力工作，我從來、從來！無問過任何人攞錢，亦沒問過屋企人攞錢，從來靠自己！但外間一有標籤，就忘記了我的努力，譬如我跟誰一起，過去幾年就唔使做，現在就需要出返來工作，這完全是錯！我一直都有工作，疫情我都還在拍劇，真的很unfair。現在我不上網看留言，因為他們根本不了解我，亦認為不需要跟所有人解釋，我相信繼續勤力工作，終會有人看見！」

JW在男友破產後仍表明會力撐。（資料圖片）

談及男友近年經歷人生低潮，JW不離不棄，問新歌《陪你》是否代表其心聲，她說：「怎樣都要有love support！陪伴著他已經是最好！有時不需要講太多，還有我希望保護到他，不太希望因為我是公眾人物而令到他或者他的家人經常見報，所以盡量少啲講，盡量protect他。」至於男友聽過《陪你》這首歌的反應？「我所有歌他都是第一個聽眾，他好鍾意，覺得sweet！」JW認同男友是Mr Right，「因為跟一個人在一起，就是朝這方向行落去。」

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