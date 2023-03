JW王灝兒對男友破產不離不棄　拒認釣金龜：從來無問過任何人攞錢

現年32歲的JW王灝兒,2010年英國大學未畢業就透過黎明A Music出道一炮而紅,JW憶述當年簽約試音純為見黎明、低潮期後離巢對黎明與前公司亦只有感恩並沒有埋怨,亦剖白了與男友拍拖六年,外間對她的不公批評的感受。



JW王灝兒2010年英國大學未畢業就透過黎明A Music出道一炮而紅。(IG:@jwchubz)

2015年JW轉投Sunny Idea憑《矛盾一生》三部曲創出事業高峰,兼殺上紅館舉行處女個唱。兩年前為嘗試演戲拍劇,再轉投電視台唱片公司的JW,為今年情人節期間推出的2023年頭炮歌曲《陪你》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。JW指自己拍拖經驗不算多,次數五隻手指數得完,而男友最先吸引她是性格,「主要是性格,他又識好多嘢,可以教我很多!我們喜歡的東西很相近,都鍾意hip hop音樂,又鍾意食嘢,又有很多共同朋友及興趣,所以令到我們一起行落去。」

JW和男友Tarzan拍拖5年多,一直都好恩愛。(IG@jwchubz)

JW以前經常到訪男友九肚山豪宅。(IG/@jwchubz)

但由於男友背景,JW由公開戀情至今一直被指「拜金」,對此她節目中頻喊:「unfair(不公平)!」,「對呀!好煩呀!我從來認為falling in love with someone rich,唔等於釣金龜!有乜嘢釣啫?對女仔來說幾unfair!我拍拖不會想太多,但公開後有不少這些字眼是unfair!大學畢業以來,我一直勤力工作,我從來、從來!無問過任何人攞錢,亦沒問過屋企人攞錢,從來靠自己!但外間一有標籤,就忘記了我的努力,譬如我跟誰一起,過去幾年就唔使做,現在就需要出返來工作,這完全是錯!我一直都有工作,疫情我都還在拍劇,真的很unfair。現在我不上網看留言,因為他們根本不了解我,亦認為不需要跟所有人解釋,我相信繼續勤力工作,終會有人看見!」

JW在男友破產後仍表明會力撐。(資料圖片)

談及男友近年經歷人生低潮,JW不離不棄,問新歌《陪你》是否代表其心聲,她說:「怎樣都要有love support!陪伴著他已經是最好!有時不需要講太多,還有我希望保護到他,不太希望因為我是公眾人物而令到他或者他的家人經常見報,所以盡量少啲講,盡量protect他。」至於男友聽過《陪你》這首歌的反應?「我所有歌他都是第一個聽眾,他好鍾意,覺得sweet!」JW認同男友是Mr Right,「因為跟一個人在一起,就是朝這方向行落去。」

