中年好聲音｜譚詠麟親解《霧之戀》　歌詞閃「爍」爭議︰係有分別

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》3月5日晚播出的第14集，繼續是第五部曲次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，餘下的七位選手將出場爭取晉級12強資格。今集嘉賓評審「校長」譚詠麟，繼續娓娓道出金曲背後故事。當中講到《霧之戀》時，校長坦言很難唱：「呢隻歌前段部分係要講出嚟，點樣吸引到人、又有味道兼觀眾唔覺得悶，係要有一個技巧。」



中年好聲音｜譚詠麟爆《忘不了你》林敏驄手稿：個不字變咗七

周國豐（左起）、張佳添、肥媽、譚詠麟、伍仲衡、韋綺姍

校長更即場示範唱番兩嘴，當唱到「或睡或現閃爍（音：瀝）不停」時，他望着DJ周國豐說：「你應該有嘢講嘅！」周國豐笑言：「應該係閃爍（音：削）嘅，但嗰個年代係好多人讀閃爍（音：瀝），所以情有可原。」校長聞言竟「認真」解釋謂：「閃削（音：削）同閃爍（音：瀝）係有分別，閃爍（音：瀝）係鬼祟，閃爍（音：削）係閃吓閃吓。」讓節目無端端變了中文堂，場面搞笑。

譚詠麟繼續娓娓道出金曲背後故事。

譚詠麟仲會同周國豐一齊上中文堂，場面搞笑。

繼續獲父母親臨錄影現場支持的梁浩銓，獻唱快歌《暴風女神Lorelei》，浩銓邊唱邊Un引爆全場氣氛，主持車婉婉大讚他相當有火，張佳添亦大讚：「呢個舞台今晚係屬於你，你有廿幾歲嘅活力喺度！」校長則說：「佢個眼神好有火！」浩銓聞言即乘機向在場的媽媽示愛謂：「我媽媽係好鍾意譚詠麟前輩，所以我一定要唱好呢首歌。」

梁浩銓High爆唱《暴風女神Lorelei》。

獻唱《講不出再見》的顏志恒同樣表現亮眼，他演唱時加入了一些特別元素，引得校長和肥媽同時互望兼大嗌：「佢玩嘢呀！」伍仲衡則說：「聽到有故仔，唔係淨係唱K，你唱《一首歌一個故事》仲好聽。」校長聞言便着志恒即場唱番兩嘴，志恒即鬼馬地背着舞台，重演100強表演《一首歌一個故事》時的畫面，過癮之餘更獲得校長大讚：「佢好掂喎，把聲好靚，低音好靚。」