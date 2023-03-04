莊思明喪父楊明喊到眼腫鼻腫　承諾照顧女友仍惹圍攻︰莊家新抱

莊鍶敏、莊思明及莊思華的拿督父親於周二（28日）離世，莊父的喪禮定於3月9日在世界殯儀館舉行。莊鍶敏及莊思明今日亦在社交平台上載家人與父親的多張合照，並感性的寫下她們對父親莊寶的感受。莊思明男友楊明亦有發文感謝拿督對他的愛錫和教導，應承會好好照顧女友莊思明，對她不離不棄：「你唔使擔心，我一定會好好照顧Lisa，讓她好像在你的寵愛當中❤Miss you！」不過帖文出街後，網民不但沒有為此惋惜，反而質疑楊明的承諾，表示：「邊個照顧邊個都唔知。」

楊明罕有地在社交平台發文抒發對莊寶的感受。（ig@matyeung）

楊明表示會好好照顧女友。（FB/@楊明）

皆因楊明於2020年8月時駕車在半山馬己仙峽道越過雙白線後撞壆，之後警方到場時拒絕提供血液樣本被捕，他承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩罪，被判囚18天和停牌兩年。楊明就判刑提上訴，最終法官駁回上訴，維持原判，楊明須即時入獄18天。當時事件引起不少網民討論，期間女友不離不棄，更到荔枝角收押所探望楊明，用行動證明與楊明風雨同路，患難見真情，更曾揚言非楊明不嫁。

莊思明開心接男友楊明出獄。（資料圖片）

不過網民就對於楊明的承諾感到懷疑。（網上圖片）

網民紛紛留言。（網上圖片）

認為一直以來都是女友在照顧楊明。（網上圖片）

網又表示楊明要小心駕駛。（網上圖片）

因此一班網民對於楊明的承諾抱有質疑，紛紛在評論區中留言表示：「邊個照顧邊個都未知」、「自己都搞唔好，點承諾照顧一個毫無血緣嘅人」、「唔係人哋個女一路照顧佢咩」、「又食又住真係爽」、「解穢酒飲多杯，但係醉咗唔好開車駕。」甚至有人直指他是莊家新抱。據了解莊家現時正準備辦理拿督的喪禮，昨日（3/3）莊思明的二嫂在Instagram上載短片，見到她正在與家人視像對話，當中見到楊明臉頰通紅，而雙眼更是又紅又腫，相信他對於拿督的離世感到極度傷痛。

強顏歡笑。（IG/@joolyn）