粉紅麻甩101丨王雍泰表演火燒胳肋底毛　嚇到余德丞O嘴：爐火純青

由余德丞（Dickson）和王雍泰（Nicky），以及三位「粉紅巴打」黃凱逸（Zelos）、陳君浩（阿BU）和陳皓雲（Howard）擔任主持的ViuTV新節目《粉紅麻甩101》，希望打破社會為男士設下的沉悶框框，擴闊大家對都市男性的想像，重新反思「自在生活」的真正定義。



王雍泰分享意想不到的脫毛方法。（節目截圖）

就是使用火機。（節目截圖）

余德丞擔心件事唔安全。（節目截圖）

昨日（3/3）一集大家探討脫毛話題，原來五位都因為各種需要，曾經嘗試過脫毛，當中的方法離不開是使用剃刀、脫毛膏、眉鉗、等工具幫助。此時，王雍泰突然向大家問道：「點解冇人問我點樣脫胳肋底毛？」之後他說出一個令人震驚兼意想不到的脫毛方法。

王雍泰拿出火機並公開「王氏火機燒胳肋底毛大法」，身邊幾位主持感到震驚，不過他就繼續分享自己的經驗並即場示範，當中見到他把打火機放到腋下，明顯見到腋毛馬上被燃燒，幾位主持人都嚇到嘩聲四起，當中更見到余德丞擘大個口得個窿，不過只見王雍泰談定表示：「佢會自己熄火㗎，之後就處理下啲灰燼。」

王雍泰拿出火機並公開「王氏火機燒胳肋底毛大法」（節目截圖）

火燒胳肋底（節目截圖）

真係好誇張！（節目截圖）

不過王雍泰好淡定。（節目截圖）

其他主持都好震驚。（節目截圖）

隨後，王雍泰透露這個方法是就讀中學時發明，由於要打籃球，但是自己又非常懶惰，為免令腋毛出來，因此就會使用這個方法處理。余德丞對王雍泰的行為感到佩服：「佢娓娓道來嘅感覺，係feel到佢曾經燒傷自己好多次，所以先有呢個經驗，但真係千其千其唔好亂咁學，但係佢已經去到爐火純青嘅境界。」

余德丞見到場面都嚇親。（節目截圖）