鄧萃雯57歲生日與貴氣靚媽激罕同框　童年缺乏母愛因一句說話釋懷

鄧萃雯剛度過57歲生日，在3月2 日生日正日當天於社交平台分享慶祝相，除了同是教友的關心妍外，還有媽媽亦激罕同框。鄧媽媽戴住眼鏡，打扮十足闊太一樣超有貴氣，外表看來不似已年過70歲的老人家，鄧萃雯也遺傳了媽媽的高顏值。

收到蛋糕和紅玫瑰的鄧萃雯，表示自己的心裡滿懷感恩，內心愈來愈純粹，雖然外表老去，但活得像個孩子，寫著：「今天心裏一直在感動，整天都有種感恩到想哭的感動，因為我的心愈來愈輕省和純粹，知道未來的日子應該做什麼，怎樣活；可能外表的確在自然地老去，但並不妨礙我愈活愈像個小孩。」她指今個生日身心靈都很飽足，過得有意思，有動力，又有愛，並特別感謝主和媽媽：「💕Happy birthday to me！多謝主祢創造我，媽媽把我生下來，才有今天的我❤️」。

鄧萃雯57歲生日，生日快樂！（ig@tangshuiman）

鄧萃雯同媽媽（上右）一齊慶祝生日，鄧媽媽好有貴氣。（ig@tangshuiman）

母女感情要好，但其實鄧萃雯亦曾經抱怨過媽媽，她在2007年一個訪問中透露父母離異，從小便得不到父母的愛。而鄧媽媽在17歲時便生下鄧萃雯，連自己都是個孩子，更不懂得照顧孩子，鄧萃雯直言：「母愛的温情從未曾在我的身體内流淌過。」她憶述童年每當看到同齡孩子們纏在母親的懷裡時，内心深處對母親的怨恨也愈來愈深，無法釋懷。之後父母再次結婚，又各自離婚，令她對婚姻變得謹慎。

鄧萃雯在2007年接受內地節目《靜距離》訪問，首度公開母女恩怨。（影片截圖）

沒有父母疼愛的鄧萃雯，自小跟住爺爺嫲嫲身邊長大，但總有「寄人離下」的感覺。因為童年的生活，放學後便要自己買餸煮飯，經常會因為一些小事被爺爺打罵，心中一直佷害怕爺爺，童年的心理創傷，令她更加無法原諒母親的不負責任。

直到長大，鄧萃雯也經歷過對感情的付出，也開始體諒媽媽；而婆婆的一句說話更觸動鄧萃雯心靈：「你媽媽也是一個受傷的女人」，母女冰釋前嫌，鄧萃雯說：「愛，讓我們忘記怨恨，忘記痛！」

父母離異，鄧萃雯自小由爺爺嫲嫲照顧，但卻有「寄人離下」感覺。（ig@tangshuiman）