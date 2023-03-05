Justin Bieber病情嚴重醫生強迫取消巡演　Hailey 曝光暴瘦look

加拿大流行歌手Justin Bieber（又譯小賈斯汀）日前宣布取消餘下的世界巡迴演唱會場次，有指因為患有「拉姆齊亨特綜合症」（Ramsay Hunt Syndrome），而他的情況屬於嚴重，所以聽從醫生的勸告取消餘下的巡演。

Justin Bieber原定即將展開預計130場的世界巡演。（IG：@justinbieber）

據外媒報道，1日剛過29歲的Justin，目前病情嚴重。根據Justin身邊知情者透露他身體情況愈來愈嚴峻，醫生團隊強逼他停止演唱會行程：「Justin很脆弱，最近一直都很瘦，醫生告知他必須停工休息，他沒有選擇。他知道若失去健康，自己就會一無所有。」Justin最後取消餘下英國、法國、波蘭、澳紐、丹麥以及捷克站等場次。

據外媒報道，1日剛過29歲的Justin，目前病情嚴重。（IG：@justinbieber）

日前Justin的模特兒太太Hailey Bieber在社交平台上載與老公的合照，照片中見到Justin雖然精神奕奕與Hailey親吻曬恩愛慶祝29歲的生日。而從照片中Justin的頸部見到他瘦削了很多，臉頰也有一點凹下去的情況，可見他在治療期間瘦了不了。Hailey亦心痛老公：「言語不可能概括你所體現的一切。因此，這裡有更多的歡樂、更多的旅行、美味的食物、冒險、更多的和平、樂趣，最重要的是更多的愛。」

Justin雖然精神奕奕與Hailey親吻曬恩愛慶祝29歲的生日。(ig@haileybieber)

Justin去年6月被診斷患上「拉姆齊亨特綜合症」，這個病引起的面部麻痺，是帶狀疱疹（俗稱「生蛇」）的併發症。拉姆齊亨特綜合症佔所有面部癱瘓個案12%，其病徵及所造成的後果較「貝爾氏麻痺」嚴重。病徵有神經麻痺、臉歪嘴斜、暈眩及耳痛等，發病的3天內是黃金治療期，免疫力較差的人較容易受感染。此病的復元機會較低。但若治療及時，可減低面部永久麻痺及失聰的風險。如果能在病發72小時內獲處方抗病毒藥（例如阿昔洛韋，acyclovir/aciclovir）及皮質類固醇（例如潑尼松，prednisone），大約四分之三的患者可完全復原。