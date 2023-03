楊張新悅14歲女Lucy去年底ICU昏迷十多日　IG長文交代已100％康復

46歲的楊張新悅與楊哲安婚後育有4名女兒,一家六口幸福快樂,但年初楊張新悅卻表示原來14歲大女Lucy去年年底在深切治療部昏迷了十多日。Lucy因為患了甲型流感,加上有細菌進入了腦 - 腦膜炎、敗血症、猩紅熱、毒性休克症,導致危殆,險進鬼門關。

楊張新悅卻表示原來14歲大女Lucy去年年底在深切治療部昏迷了十多日。(IG@nicolacheungyoung)

昨日(4日),楊張新悅在社交平台長文交代Lucy的最新情況,她寫下:「3月2日,醫生證實Lucy已經百分之百康復,完全正常!女兒能這樣康復真是奇蹟。實在太感恩!實在要高聲讚嘆!」而且她亦感慨的說:「這次女兒病倒和康復的經歷充滿了極度不可思議和神奇的事!」她最後還不忘感謝大家的關心以及朋友送上的慰問和祝福。

楊張新悅14歲大女Lucy。(ig@nicolacheungyoung)

3月2日,醫生證實Lucy已經百分之百康復。(ig@nicolacheungyoung)

楊張新悅交代Lucy的最新情況全文如下:

農曆新年在社交網站提及Lucy的病後,傳媒報道了此消息,許多朋友和followers送上了慰問和祝福。謝謝大家關心🫶🏼。



3月2日,醫生證實Lucy已經百分之百康復,完全正常!最重要的是,醫生說腦壓高至54 mm Hg,是非常非常高,很多病人是不會醒過來的,就算醒也會有非常嚴重的後遺症。女兒能這樣康復真是奇蹟。實在太感恩!實在要高聲讚嘆!



這次女兒病倒和康復的經歷充滿了極度不可思議和神奇的事!過程中所經歷的並非一般人能理解或接受,也是我一生中最難忘的。在此同大家分享當中一些較為容易接受的經歷。



首先,最關鍵是兩年前有幸認識了師父,之後一直跟隨師父學習佛法智慧。今次完全是師父扶救了我女兒,因為有師父菩薩幫、和女兒的冤親債主能寛宏大量肯放女兒一馬,女兒才可死裡逃生,並在短短一個月能從嚴重腦炎、全身器官衰竭到康復出院。更甚的是,Lucy不但快速康復,身體還比她病前更勝一籌,頭腦現在也更加靈活!😎(在Lucy神魂離體時候,師父曾說過要幫她就要打通好多野,要幫她等如脫胎換骨。果然Lucy康復之後,身體和頭腦都比未發病還要好。)如果沒有師父及諸佛菩薩扶救、冤親債主放,我今天只會剩下三個女,又或者就算保住Lucy性命,她的身體應該會有一定程度嚴重的後遺症。在此必須萬分感恩師父!



事源Lucy 去年12月從英國回到香港,便出現頭痛和眼腫癥狀。我送她到醫院時她已是神志不清。原來她受細菌感染,病菌已從鼻子進入眼睛,並入了右腦。當時女兒整張臉已經腫脹,醫生說需要馬上做手術, 將細菌感染從鼻後面抽走 (俗稱放膿)。醫生當時說,如果不做手術,女兒有機會死,就算做手術,不死也很大機會會盲!



我第一時間向師父求救。



然而,到了第二天,問題又來了。Lucy情況惡化,細菌已經佔據了整個腦,腦壓急速上升。醫生要替女兒做第二個手術,在顱骨開兩個洞放壓。我知道女兒的生存機會很渺茫,就算救了回來,後遺症也會很嚴重。



我和先生立即衝上佛堂求師父救女兒。我說:「如果女兒真的要死,求師父接引。」



當時師父立即糾正我:「你們不應只惦念女兒的生死,要接受女兒有業障,如今冤親債主現前討債,現在應該做的是誠懇向冤親懺悔,求冤親原諒。」



女兒在醫院進行「開窿」手術的時候,我和老公回到家中等消息。我在房間念經修持,突然看到一束粉紅色的光變成一個光球,光球很美麗,安靜的從眼邊慢慢離我遠去。當刻的感覺很平靜很安詳。也在此時,我意會到這光裡面就是女兒,奇怪地突然意會到女兒是離開了,女兒已不在人世!其實當時的感覺十分神奇,按道理正常情況下我一定會不知所措,內心應該無法平服。但心境當刻卻毫不焦慮,十分平靜。



我從房間跑出客廳告訴先生:「我諗Lucy已經離開我們了,我見到…」

話還未說完,我先生便說:「我明白你意思,因為我都看到!」



原來先生就在同一時間看到一朵粉紅色的蓮花在空中漂浮🪷,心中已有所意會。其實先生一向都沒有神佛及宗教的生死概念,但他居然見到幾乎與我一樣的景象。究竟發生什麼事?究竟我們看到的是否真的和我們意會的一樣?



我們二話不說趕往醫院,在途中得知女兒打了強心針(心臟開始衰竭)。到了手術室門口,醫生出來竟然說:「手術順利。」



期間求問師父,女兒是否走了?得知原來當時女兒的生魂已離開了身體,這個時機很重要。師父與菩薩正在拯救女兒,替她收起生魂。如果沒有人保護她,她的冤親和業力便會將她帶走,就沒救了,不死也會變成植物人。師父說:「這是個很關鍵的時刻,你們要放下生死念頭。而你們感應到的這些現象,你女兒應該會有感應。」



一波未平一波又起。第二天早上醒來,收到醫院幾次急call。原來手術後,她的腦炎好厲害,整個腦腫了起來,MRI所見,右腦整邊已腫到變形,像發水麵包一樣。女兒腦壓不斷上升,高達54mm Hg。常人一般是10-15 mm Hg,腦壓20mm Hg已會出事。醫生說如腦腫持續則需要做第三次手術的機會很大,要揭開顱骨,並讓我們通知其他家人見女兒最後一面!



得知這消息,我立即向師父哭求。求師父和菩薩救女兒,求冤親放女兒一馬。自己當時的心情,非筆墨能形容。我哭著對師父說,「女兒腦腫,腦炎很嚴重,醫生已說,就算落重藥救了女兒個腦,也救不到個心;救到個心,又救不到個腦。她大部份內臟的功能已經開始衰竭。就算腦不死,所有器官功能都會出現問題,正所謂 “ 唔死一身潺 ”,就是死不了,女兒也只會變成“一擗野” 。」



師父聽完,只是淡淡然地說:「繼續誠懇地與冤親求乞懺悔,求他們放過你女兒一馬,發願以後會做多啲好事回向。」然後再輕輕說了一句:「個腦當然不能開,開了唔死都好多後遺症,有排搞。」師父叫我再替女兒洒大悲水,要懇切求冤親接受懺悔回向。



殊勝的事又再次發生了!求了師父並洒了大悲水後,女兒的腦壓開始穩定下降,醫生也說不需要再做手術打開顱骨了!太不可思議了!54mm Hg的腦壓,竟一夜之間穩定下來。這簡直是神蹟!當時醫生已驗出Lucy除了腦膜炎,腦炎,還有敗血症、猩紅熱,毒性休克症。還未知道哪一種抗生素最有效,就算打了抗生素,都需要48小時才可以開始有效。Lucy的腦壓一夜間穩定下來,是醫學做不到,科學也不能解釋!真的是太不可思議了!師父真的太殊勝!感恩師父和菩薩扶救了女兒渡過了生死關頭!感恩師父、佛菩薩,感恩冤親債主寛宏大量放過Lucy!



神奇的事又得到印證!女兒昏迷十幾日甦醒後,她第一句說話竟然是 “I saw spirits and I thought I was going to die”!她告訴我們她見到菩薩,白色和粉紅色的光團,尤其粉紅光令她十分舒服。讚嘆師父殊勝,師父果然所言非虛!女兒果真有相同感應,真的太不可思議!



我找不到貼切詞語來形容我心中極度感恩的程度🙇🏻‍♀️。在此再感謝師父和菩薩救Lucy,感謝冤親俾機會女兒健康的生存!🙌🏼🙌🏼🙌🏼



此後女兒神速康復,很快便出院了。期間發生了很多難以言喻的神奇事跡,讓我不可不信世間真的有救人的菩薩,也有攞債的冤親!將來有緣的話再與大家分享。



