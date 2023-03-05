愛回家丨曹總劉一飛健康問題離開TVB 神隱1年約袁文傑見面飲咖啡
撰文：程嵐風
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無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》是TVB收視保證，成功打造過好多經典小人物角色。當中由國語配音員劉一飛飾演的曹總，以半咸淡廣東話經常大放笑彈，成功入屋。不過，曹總在2021年12月被網民發現已經離開TVB，隨後他在社交網出post交代：「本人因健康問題，要暫別大家一陣子，多謝各位的關心祝福！我已經掘電影公司轉售了一位城中名人，希望佢同潮偉繼續合作愉快！」
離開《開心速遞》後，曹總一直未有更新社交平台，神隱超過1年近日終於再度現身！「潮偉」袁文傑今日在IG上載與曹總的合照，並相約「池富」王俊棠一齊見面飲咖啡。73歲的曹總身型樣貎都沒有太大變化，只是頭髮稀疏了少許，依舊戴住一副茶色眼鏡，臉頰飽滿，相當精神。袁文傑寫著：「曹總，出嚟見吓人好喎😆」，不少網民都表示好掛住曹總，紛紛留言：「曹總身體幾好嗎？好掛住你啲廣東話👏」、「😍😍如果得閒客串兩集，大結局時再出嚟客串圓滿」、「曹總愛回家等你回來」等。
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