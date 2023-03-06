紅氣球｜全員出軌洪洙賢誘前夫床戰　收視急升5倍突破11%

狗血韓劇《紅氣球》被譽為2023年上半年收視黑馬，該劇首播收視僅2.2%，期後不但每周刷身自身記錄，大結局全國最高收視更急升五倍、突破11.566%！

韓劇《紅氣球》被譽為2023年上半年收視黑馬，該劇首播收視僅2.2%，大結局全國最高收視更急升五倍、突破11.566%！

正印反擊大快人心

話題狗血韓劇《紅氣球》全員出軌、人物關係「七國咁亂」，不過觀眾們最關心的，絕對是「貧富閨密」韓海洋（洪洙賢飾）、趙恩江（徐智慧飾）和「暖男醫生」高次元（李尚禹飾）的三角戀情！

自從海洋發現「假面閨密」恩江和丈夫次元的姦情後，果斷斬斷友情和婚姻；正當恩江自以為小三扶正，卻撞見海洋一家三口回到家中，海洋發現恩江偷偷匿藏衣櫃，故意引誘次元發生關係，幸好男方最終戰勝誘惑。可是就在恩江即將任職老師前夕，卻被海洋控告通姦及剽竊珠寶草稿，海洋更揚言將暫緩離婚，誓要令昔日好友身敗名裂、一無所有！

話題狗血韓劇《紅氣球》全員出軌、人物關係七國咁亂。

閨密和解重新出發

躺平多年的恩江終於如願考上老師，她深怕被醜聞影響而失去得來不已的工作，因此跪求海洋原諒，海洋竟帶著次元家人踩到恩江家中，眾人方才發現女方說謊成性，次元父母還直斥她是瑕疵品！

次元決意保護恩江，承諾女方一家將與恩江約定終生，恩江內心五味雜陳。海洋憶起二十年的姐妹情，決定撤銷起訴；自認沾滿污點的恩江卻在第一天上班便忍痛辭職，她帶著愧疚對昔日閨密道歉，坦承因為扭曲的慾望和嫉妒才會做出卑鄙的一切，二人冰釋前嫌，恩江獨自前往遠方重新開始、海洋也和次元和平分手。

「貧富閨密」韓海洋（洪洙賢飾）、趙恩江（徐智慧飾）和「暖男醫生」高次元（李尚禹飾）有三角戀情。

一年後，恩江在鄉村小學任教，此時的她已經成為了自己的人生主角，不再與他人比較，她也在海邊重遇次元。至於恩江妹妹恩山（鄭侑敏飾）與池南哲（李成宰飾）的不倫戀、南哲妻子高琴雅（金惠仙飾）私通初戀情人的後續發展，觀眾就要透過睇劇集親身見證了。

劇集收視急升5倍突破11%。