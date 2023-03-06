黃智賢早年憑「阿海」爆紅　北上無人識：自吹自擂幾巴閉都無用

黃智賢加入TVB前曾經做過3年警察。（IG圖片）

黃智賢入行34年，最為人所熟悉嘅一定係《真情》阿海一角。日前他接受港台節目《安哥同學會》訪問時，透露當年加入無綫後，獲安排到兒童組，他表示因為想拍劇，所以向公司反應意見，結果等了一多年才獲得《武尊少林》的機會。不過，黃智賢回想自己當時又唔識打、又唔夠霸氣，甚有拖累劇組的感情。

黃智賢自覺非常唔合適拍古裝武打片，而第一次拍《武尊少林》更係差到冇眼睇。（影片截圖）

黃智賢其後憑「阿海」一角深入民心，他表示總是名利雙收。「嗰時係爆騷，晚晚都播，又會登台、拍廣告機會，嗰時都係開心。」黃智賢於2000年曾到內地發展，他解釋是因為想要更多滿足感：「你以為喺香港好多人識，但返到內地，原來一過咗長江以北嘅地方，係唔識你嘅。」黃智賢當時只能脫離「阿海」，一必從新開始，但他並沒有因而感到不快，甚至不斷警醒自己：「 做人唔好自我膨脹，唔好以為自己有什麼了不起， 原來好多人未睇過你。你自吹自擂話自己點巴巴閉閉係冇用，事實上我檢視自己又唔係真係做好多戲，《真情》3年幾、兒童節目5年，裡面所學嘅，並不足以應付戲劇世界所有嘢。」

黃智賢接受《安哥同學會》訪問。

黃智賢坦言在內地工作令自己大開眼界，亦慢慢開始接受自己並非樣樣都叻：「唔再勉強自己去做，好似食自座餐一樣，一開始咩都想試，後來只係食幾樣。清晰之後，人會開心啲、單純啲。如果唔係會因為經常爭取，爭取唔到會失望、唔開心，會諗點解機會唔喺我度，係咪自己做得唔夠好。」