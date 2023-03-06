譚校長上《中年好聲音》收視擊穿24.7點　陳楨怡被SM都只得廿點

無綫公布上周（2月27日至3月5日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，無綫翡翠台昨晚（5日）播出的《中年好聲音》跨平台直播收視最高24.7點（159萬觀眾），升1.2點，成為自開播以來最高收視一集，亦為上周最高收視節目。隨着比賽已進入大直路，去到第五部曲次回合12強誕生，加上譚校長擔任評審期間繼續娓娓道出各金曲背後故事，當中並親身解構當年名曲《霧之戀》歌詞「閃爍」（音削）與「閃礫」（音瀝）讀音的由來，場面搞笑，故吸引不少觀眾收看。



《中年好聲音》呢一集好收得。（截圖）

至於翡翠台周一至五黃金時段各節目收視保持平穩，資訊節目《東張西望》直播收視最高23.6點（152萬觀眾）；處境劇《愛·回家之開心速遞》最高收視22.6點（145萬觀眾）；《新四十二章》上周四大結局最高收視22.4點（144萬觀眾）；《廉政狙擊》最高收視20點（129萬觀眾）；《吃貨橫掃曼谷》最高收視15.7點（101萬觀眾）；上周四首播的《請1日假去旅行》最高收視15.4點（99萬觀眾）。周五晚獎門人夥拍購物平台「鄰住買」的節目《獎門人Ladies First感謝祭》最高收視21.6點（139萬觀眾）。

陳楨怡上房前尚以為自己參加的是Speed Dating活動，只見另一位女生叫她不要扮清純，說：「有錢收咪得囉！」她才驚覺有危險！（《廉政狙擊》截圖）

陳楨怡被五花大綁SM。（《廉政狙擊》截圖）

此外，周六（4日）播映由甄子丹主演電影《葉問4完結篇》最高收視18.5點（119萬觀眾）。周日晚節目《香港飯局》最高收視14.7點（95萬觀眾）。