61歲徐錦江羅家英李力持飯聚合照　罕曬全家福太太殷祝平美貌搶Fo

現年61歲徐錦江在周星馳電影中飾演鰲拜，兇狠威猛形象令觀眾留下深刻印象，另外代表作還有《九品芝麻官》的豹捕頭、多套三級片如《玉蒲團》系列。近年徐錦江已淡出影壇，常駐內地發展，但仍與圈中人保持良好關係，更會相約外出飯聚。

網民指找徐錦江來演金毛獅王是最適合！（《九品芝麻官》電影截圖）

近日徐錦江於社交網曬出多張照片，與羅家英、李力持、宋本中，以及徐錦江妻兒殷祝平和徐菲。合照中76歲的羅家英坐在C位，眾人都精神奕奕，徐錦江和宋本中都Chok爆擺出型仔姿勢合照，感情十分融洽。

徐錦江在周星馳電影《鹿鼎記》飾演鰲拜至今仍是經典。

徐錦江妻子殷祝平亦罕有露面。殷祝平曾是內地女兵和演員，外貌標青，過往多以寸頭或超短髮示人。近來殷祝平留長了頭髮，紮成「沖天炮」，穿上黑色皮褸，充滿個性。淡妝現身的殷祝平保養有道，一如以往地靚女，站在C位相當搶Fo；23歲兒子徐菲亦遺傳了媽媽的美貌基因，五官端正，濃眉大眼，眉宇間有父親的霸氣。

徐錦江發文感性表示：「人和人的感情，淡淡的就好，這樣的關係，能夠維持的久。#感情 #淡淡的愛」展現鐵漢柔情一面。

徐錦江分享飯聚照。（徐錦江微博）

徐錦江和殷祝平相愛多年，徐錦江當年於雲南邂逅仍為女兵的殷祝平，對她一見鍾情，首次見面即求婚，因而嚇窒女方，被當場拒絕。

半年後殷祝平從軍隊退役後到了北京，同時徐錦江與黎明、張敏和李嘉欣恰好在當地拍攝電影《飛狐外傳》，視張敏為偶像的殷祝平到片場追星時再遇上徐錦江，徐錦江指一星期後會到兩人初相遇的地方求婚，終打動殷祝平，兩人1992年閃婚並誕下徐菲，相愛至今。徐錦江更聽周潤發的話，將太太照片放在身旁，用以警惕自己。

殷祝平曾上節目分享被徐錦江追求經過。（影片截圖）

除了徐菲外，外界一直流傳徐錦江和殷祝平育有20歲細女殷梓嘉，翻查兩人微博可見，徐菲曾曬出與「妹妹」的合照，估計身高高達180cm，眼大鼻高，亮麗標緻。不過有網友推斷她或是殷祝平的姪女，而徐錦江就是她的姑丈，但對於殷梓嘉的真實身份，徐錦江夫婦始終沒有正面回應。從徐錦江日前上載飯聚照片來看，殷梓嘉亦不見蹤影。

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