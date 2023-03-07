廉政狙擊｜黃智賢罕演反派減磅演出　獲讚奸得有型有款

《廉政狙擊》以尹在詩（傅嘉莉Kelly飾）為主角的藝術品洗黑錢個案迎來尾聲，昨晚（6日）一集，ICAC經調查後扣查在詩等人，在詩被扣留期間發現懷有卓日升（高鈞賢飾）骨肉，事件惹來卓廷光（黃智賢Ben飾）不滿，在詩因而招來殺身之禍，最終失足碌落山慘死！雖然Kelly出場時間只有四集，但仍成功突圍，在內地及香港引起很大迴響，她與Ben的「鈕扣對峙」，在無綫官方社交網重播後反應熱烈，兩日勁吸近四十萬views，留言更是大部份正面，除了讚Kelly身形完美，又讚她演技有進步，表情層次變化豐富。

傅嘉莉嘅演出好有層次，唔同場口會有唔同嘅情緒演繹。

談到山坡戲拍攝花絮，Kelly憶述由於當日在大帽山拍攝時相當大霧，所以全程拍吓停吓，不但髮型難以連戲，情緒亦斷斷續續，幸好最後順利完成：「我哋好多次因為朦到拍唔到，鏡頭直頭見唔到我同阿Ben個樣，我哋要偷陽光拍。嗰場係我嘅煞科戲，我其實好緊張，無奈天氣令到我不斷講一句嘢就要cut機，搞到頭髮都Drop晒唔連戲，但又反而多咗份滄桑淒美感。」Kelly又感激替身師傅的瞓身演出。對於網民對其演技正評，Kelly坦言很開心，一直很喜歡演戲的她，謂希望之後再有突破。談到保養心得，Kelly指除了每天堅持做運動及多飲滋潤湯水外，並要謹記早睡早起：「自從讀咗珠寶鑑證課程，佢係一個英國國際認可嘅鑑證師課程，呢一、兩年我早睡早起咗，否則記性冇咁好。」

傅嘉莉出場時間雖只有四集，但仍成功突圍，在內地及香港引起很大迴響，她與Ben的「鈕扣對峙」，在無綫官方社交網重播後反應熱烈，兩日勁吸近四十萬views。

同場的黃智賢（Ben）亦同樣贏盡讚賞，單以簡單數句對白及別具張力的眼神，已將氣氛推向緊張，網民讚愈來愈有戲之餘，又指難得奸險的Ben「奸得嚟有型有款」。談到角色入屋，Ben謙稱要多謝導演KK與阿水的信任：「造型時已經同佢哋溝通定，傾吓點塑造角色，可以邊度加啲減啲，都傾咗好多計。」阿Ben又透露為了配合角色髮型刻意減肥：「初初試造型時，樂小姐同造型師想我有啲白頭髮，但就想我長頭髮。當時我就諗既然係咁不如剪短晒佢，但咁樣塊臉一肥就好覺，所以要減吓。造型出咗嚟大家都鍾意，感謝造型師每次開工都花兩小時幫我整頭同化妝。」Ben續指沒有刻意為角色定忠奸，最重要是有血有肉：「所以我對羅霖一個態度，對兩個仔態度又唔同，咁會令到角色立體啲。反派人物要畀到壓力出嚟，場戲先至成立，所以呢方面我有去思考點做。」

黃智賢連飲啖茶都可以咁有型。

阿Ben黃智賢喺劇入面係理智型奸角，分析能力極高，冇嘢可以瞞過佢或呃到佢，而佢個角色亦係自信十足。

今晚一集，將是阿Ben的晒冷之夜，除將與Kelly再度緊張對峙，他被扣查後在盤問室與韋Sir（王浩信飾）的「互拋浪頭」亦相當精彩；為了掩飾罪行，Ben飾演的卓廷光全程否認指控，但其間幾個微表情卻能清楚看到其暗藏內心的動搖及不安，演技有層次；為貫徹驕傲人設，廷光強辯同時亦不忘表達對韋Sir的藐視及玩弄，令簡單一個盤問場口煞是緊湊。除了演技，Ben與羅霖相隔27年再度合作亦是焦點所在。今次二人升呢飾演默契十足上流社會夫妻，表面看似一軟一硬，但實質羅霖角色的內心並不簡單，在今個星期尾更會展現驚人「賢內助」功力，協助Ben「斬除禍根」。

一個氣勢逼人、一個戰戰兢兢，兩者形成強烈對比。