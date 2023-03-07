劉江重提離巢原因似帶小朋友做戲　笑指TVB打極唔冧：最後我走

現年76歲的劉江是公認實力派演員，縱橫演藝圈近半個世紀，2020年約滿離開無綫，結束38年賓主關係。劉江和呂珊早前接受由楊紹鴻主持的港台節目《一起走過的歲月》，重提離開TVB除因薪酬被減，原來另一原因是沒有好對手，他笑言怕得罪人：「係！冇錯，真嘅...唉，如果要講呢...會得罪好多人，唔好講喇！大家都喺呢度搵食㗎嘛，好戲嗰啲未必擺埋一齊，所以我撞親都係嗰啲...吓？哈哈哈，即係我帶住一班小朋友去做戲，OK？就係咁簡單。」

劉江喺2020年約滿離開無綫，結束38年賓主關係。（資料圖片）

劉江離巢後獲邀擔任《好聲好戲》的評判。（電視截圖）

劉江指「小朋友」好聽話，亦好有禮貌，可惜「冇乜改進」。他自覺幸運，是1960年代的訓練班出身，得老演員指導開竅，他說：「有齣劇開我做壞學生，但畢業禮上，導演要我好感激校長、老師嘅教導，要一個好感激嘅表情，我就腳軟啦！但老演員就話，『小伙子唔使驚，OK嘅』！咁我咪拍囉，我攞住證書，同佢握手時，對方突然好大力咁握我隻手，好大力㗎！咁我就做咗一個表情，導演話『good take有潛質』，呢啲就係佢帶住你。」呂珊指劉老師每次埋位，有種突發的演技震撼對手，自然流露出真感情，令人佩服。

劉江和呂珊一齊接受楊紹鴻訪問。（電視截圖）

對於行內的「飛紙仔」問題，劉江直言這風氣不健康，自爆有次拍外景等了又等，最後收到一張之前已講過的對白紙仔，反被監製反嘲：「你唔好搵個放大鏡去睇至得㗎，呢張紙仔係某某飛畀你，係有名編劇，你仲想點樣？」還有一次他飾演一個失明和尚，劇本內有經文，他即時上網研究發音，怎料又突然有PA前來說：「唔好意思，嗰啲經文唔啱，你係唸心經。」令劉江氣上心頭，他說：「咁我點呀？修哥（胡楓）話唔緊要，搵人寫大字報，我話我盲㗎喎，合埋眼，我點望呀？」

楊紹鴻指劉江向來愛發牢騷，但從來是對事不對人，劉江指由佳視到麗的，一直都想「打冧無綫」，楊紹鴻笑指「你冧先喎」，劉江說：「做咁鬼耐，佢真係好硬淨，最後我自己走！」他表示仍有戲癮，但暫未遇到心動角色。

劉江參演《拳王》一張截圖，被網民惡搞成「講呢啲」，絕對係經典。（電視截圖）

後生時的劉江曾擔任過武術指導，初期演出大多是武打片。（網上圖片）

劉江演過好多不同角色：