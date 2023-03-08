方中信主動揸機同粉絲合照　親民作風獲激讚：紳士風度發揮到極致

有「港版李察基爾（Richard Gere）」之稱的59歲方中信一向是圈中公認的型佬代表，外形型爆又有魅力的他，演技亦備受讚賞，自然大受歡迎！日前有內地粉絲在尖沙咀「捕獲」方中信，她在社交平台曬出合照，並分享興奮心情，她透露在商場遇到對方，雖然當時方中信戴着口罩，但她仍一眼認出，之後她就鼓起勇氣求合照：「當我詢問能不能合影時，他說你可以先諮詢店員這裏可不可以拍照，天啊，太紳士！」



方中信一向是圈中公認的型佬代表。（IG@alexfuofficial）

相中所見，一身休閒打扮的方中信負責揸機，大方同粉絲合照，超親民作風獲激讚：「本以為是朋友幫我們拍合影，結果他順手拿起朋友手機，打開前置攝像頭，摘下口罩，微笑，於是有了這張合照，整個過程感受就是他的紳士風度發揮到極致，有分寸感和接地氣，開心了一整天，順帶感嘆一下，香港明星真的保養得好好！」

內地粉絲激讚！（小紅書圖片）

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其實方中信一向都形象親民，去年他曾在微博曬出一張跑步照，並寫道：「感謝他們對我的信任」，相中方中信身穿一件寫有「領跑員」的運動背心，見他帶領着一位視障運動員跑步，畫面非常有愛，不少網民都留言大讚他有愛心。事實上方中信曾透露自己跑步多年，之後他獲朋友邀請做領跑員，當時他覺得可以用自己興趣去幫助視障人士很有意義，所以就修讀相關課程，為視障人士出一分力！