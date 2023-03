騙徒手法層出不窮,警方日前表示,近年科技罪案和騙案有持續上升趨勢,去年共錄得27293宗相關的騙案數字,較2021年的19249宗,上升45%。

真係好差。

前無綫藝員《愛回家》補習天王「佐治」張明偉,日前發現有人冒充他身份於IG開設個人用戶,他於是立即出Po逐點嘲諷假帳戶不夠專業「aaryncheung 呢個account唔係我,依家出 post 以正視聽人。第1. 偷圖唔專業,捆哂黑邊。第2. Google就 Google,我唔會用呢啲字。第3. 咩 Fans and me(仲有個心),我要 Fans and me我不如開 OnlyFans?!?! 最後張圖,附上Charming Way 同 fans 溝通嘅 TG group,歡迎大家入來傾計,小心唔好中壞人嘅圈套,謝謝提醒過我嘅咁多位朋友。」