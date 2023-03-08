57歲鄧萃雯無懼眼光曬無濾鏡近照　眼紋盡現真實皮膚狀況令人驚訝

鄧萃雯於上周四（2/3）迎來57歲生日，當日她在社交平台上曬出自己與家人與好友聚餐的照片，當中見到她使用了美顏相機，令皮膚看起來非常光滑，就連皺紋都唔見有，不過愛美之心人皆有之，因此上載已經精修過的照片亦很正常。

今日（8/3）鄧萃雯再次在Instagram更新帖文，上載當時生日聚餐特寫近照，不過這次的照片由原相機拍攝，明顯見到她的眼周出現魚尾紋，不過皮膚卻非常緊緻兼光滑，居然沒有法令紋及色斑等的問題，而整體臉型亦非常飽滿，沒有出現因為年紀增加導致骨膠原流失的情況，與平時帶有美顏濾鏡的照片沒有太大差別，其真實的皮膚狀況真是驚訝。

鄧萃雯於上周四（2/3）迎來57歲生日（IG/@tangshuiman）

美顏濾鏡令到她的皮膚看起開很光滑。（IG/@tangshuiman）

鄧萃雯表示這次之所以曬零濾鏡靚相，是為了祝賀三八婦女節，在帖文中她寫道：「祝福女性能活得獨立，堅強，熱情與無𢣷。這照片是前幾天在慶祝57歲生日飯局中隨意自拍的，今天特此不修圖向所有婦女先發為敬，我們不需要做女神，不需要活在別人的眼光和壓力下做個完美的女人，能接納自己和愛惜自己就很棒了#三八婦女節快樂#作為女性首先要懂得互相支持鼓勵不要互踩和批評#活給自己看不是活給別人看#欣賞每一個年紀的自己。」