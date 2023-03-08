魯豫有約 | 黎姿富豪老公激罕露面陪上節目　首爆認定對方原因

黎姿淡出演藝圈多年，將自家護膚品牌打理得有聲有色，早前更現身上海宣傳，首次以商人身份現身內地，並作客訪談節目《魯豫有約一日行》，大談家庭與事業。



黎姿作客《魯豫有約一日行》。（微博@魯豫有約）

2007年，黎姿弟弟乘車回家途中遭遇嚴重車禍，導致頭部重傷，而後癱瘓。為照顧家人，37歲的黎姿在為劇集《珠光寶氣》宣傳時宣布全面退出影視圈，並接手弟弟的美容事業。距離退出娛樂圈已經15年，黎姿坦言很想念演戲的時候，還同魯豫分享當年拍完《古惑仔》系列後，出街被路人叫「大嫂」，以及後來通過各類角色被人認識、喜愛，令她覺得做演員很有成就感。

黎姿表示做演員很有成就感。（視頻截圖）

在品牌活動當日，黎姿丈夫馬廷強亦有現身，談起兩人的相處之道，黎姿表示：「兩夫妻在一起，要互相地尊重，要當成一輩子的朋友，我覺得這個很重要。」黎姿笑稱，當初與丈夫相識時，對方並不知道她是演員，至於認定馬廷強的原因，黎姿透露：「嫁一個人我覺得最重要就是他很有愛心，第二很有擔當，才能成為我的丈夫。因為沒有擔當的男人，我覺得做做朋友而已就好了，我覺得我老公是一個很有智慧的人，他是一個做人做得很好的人，（魯豫：他蠻低調的），對對對，這個也是我學會的東西，很同意的東西。我覺得做人需要不停地進步，而且不停地謙虛地學習不同的東西，去開眼界，去吸收不同新的東西，這個我跟我的老公是同一個觀點去維持我們的生活，我們也有共同的觀點去教導我三個女兒。」

而在節目預告中，馬廷強也激罕現身，為黎姿在上海的新店撐場。

節目預告中曾出現馬廷強的身影，但具體說了什麼內容，就暫未得知。（視頻截圖）