專訪｜Jer柳應廷新歌一改沉鬱風格　化身「社工」講笑𠱁隊友開心

「物語系列」、「重生系列」，再到「虐心三部曲」，柳應廷（阿Jer）過往的作品都偏向沉鬱，但今年他就搞搞新意思一改暗黑風格，推出節奏輕快的新歌《從零開始的新世界》，MV中，他更與舞蹈員載歌載舞，讓樂迷恍如置身夢幻國度一樣。歌曲風格之所以180度改變，阿Jer坦言是因為這個城市需要正能量，亦希望新歌可以令大家放鬆心情：「我想大家每日朝早返工之前，播一播呢首歌醒一醒神，畀啲力量自己，喺工作壓力大嘅情況下紓緩一下。」活在鎂光燈下有壓力，貴為偶像組合的成員，壓力更加是倍增，但阿Jer慶幸自己是樂觀的一群，更經常化身「社工」與隊友傾偈和講笑：「我好想佢哋記得返最真嘅自己，相處得最舒服嘅自己係點。」



阿Jer新歌一改沉鬱風格，帶樂迷進入開心的夢幻世界。（陳順禎攝）

兩小時極速寫起新歌 滿意成品畀80分

《從零開始的新世界》由阿Jer親自作曲，曲風亦是香港樂壇少見的慶典風格，他笑言就如成就解鎖般：「同我以往嘅歌一樣，好鍾意挑戰廣東樂壇比較少出現嘅音樂元素。大家聽完之後會覺得原來廣東歌可以咁，做《狂人日記》開始就係不斷地挑戰。」他滿意自己的作品給了80分，亦透露只花了兩小時就極速寫起新歌：「唔知點解咁快，以往都有寫歌，但都會埋頭苦幹咁改咁改，但今次冇諗咁多，覺得寫完咁樣就咁樣。」

阿Jer對自己的作品感到滿意，唯一可以改善的地方是「下次跳舞跳勁啲」。（陳順禎攝）

MV中載歌載舞表示輕鬆 有信心打入小朋友市場

MV中，阿Jer與舞蹈員一同跳入夢幻世界載歌載舞，他自信表示只用了一個星期排舞，合共排練兩次就正式拍攝：「可能經歷咗MIRROR四年嘅training…唔難囉覺得，嚟緊會勁過Anson Lo，經歷完第一首之後，輕鬆啦。」而尾段出現的一班小朋友更為MV增添色彩和力量：「嗰種傳揚愛嘅訊息，小朋友畀到嘅力量係最勁，因為佢哋係最善良、最純真，個世界係最開心。我好想透過佢哋同大家講要開心，唔好咁多負能量。」

阿Jer與舞蹈員一同跳入夢幻世界載歌載舞。

與小朋友合作難免會出現場面不受控的情況，但阿Jer大讚在場小朋友很乖、很聽話，拍攝過程亦非常順利：「我幻想佢哋好多steps未必齊到，排舞師都叫我唔好排咁難畀小朋友，未必跟到好齊，因為可能會好唔專心。但嚟到現場佢哋好合作、好乖，都係一、兩下偷望『Hi，Jer哥哥你好』，全部都勁cute，好似去咗幼稚園畢業禮。」

他更大爆在場小朋友的趣事：「有個小朋友同我講『我媽咪好鍾意你嘅』，我問『咁你呢？』，佢就唔答我，佢靜咗，我諗小朋友都比較難消化我啲歌。」但今次的新歌，阿Jer就有信心能打入小朋友市場：「大朋友同小朋友都好啱聽《從零開始的新世界》，我做歌時Carl叔（王雙駿）話佢啲仔仔、女女上咗去studio度聽，聽咗一次就識唱，對上一首係《MM7》，小朋友鍾意有旋律、開心啲嘅歌。」

阿Jer大讚在場小朋友好乖、好聽話。

城市需要正能量 入行後壓力大慶幸夠樂觀

有別於過往的沉鬱風格，新歌輕快又開心，之所以會有180度轉變，阿Jer解釋是因為這個城市需要正能量：「冇咗正能量嘅歌好耐，大家都慣咗唔會去慶祝究竟活着喺呢個世界係幾咁幸福，又或者Share愛嘅歌愈嚟愈少，我想透過呢首歌叫大家，放鬆啲啦，都市人，唔好咁大壓力啦。」入行之後活在鎂光燈下，阿Jer坦言壓力大，但慶幸自己是樂觀的一群，亦希望身邊的團隊、隊友可以用「Happy Vibe」去面對每一件事：「係需要輕鬆啲嘅，特別係我哋經歷過一啲唔容易嘅事之後，要輕鬆啲先會有一個良性循環。」

新歌一改沉鬱風格，阿Jer解釋是因為這個城市需要正能量。（陳順禎攝）

成日講笑𠱁隊友開心 爆姜濤、Anson Lo偶包重

樂觀的阿Jer更笑言會化身「社工」與隊友傾偈和講笑，希望可以將快樂傳遞給他們：「我會成日同佢哋講笑，叫佢哋放輕鬆啲。特別係偶像團體，佢哋成日都畀自己一個包袱，有好多嘢唔做得，框死咗自己要做啲乜，佢哋唔敢笑呀。但係...某程度上啲人鍾意我哋係因為一個真人騷，我哋就係鍾意笑、鍾意喊、鍾意嬲、鍾意唔開心，乜都真嘅人，我好想佢哋記得返最真嘅自己，相處得最舒服嘅自己係點。」他語重心長續說：「佢哋喺鏡頭面前唔敢笑，話驚核突喎，笑都要遮住個嘴。」數到最難令到對方開心的成員，阿Jer露出疑惑表情指：「姜濤，Anson Lo？佢哋偶像包袱比較重，我同Edan喺鏡頭面前完全核突呀，開心、笑呀都冇問題。」

而阿Jer輕鬆、活潑的性格主要源於家庭影響：「由細到大，屋企教育都係追求啲簡單嘅嘢，唔好追求咁多榮華富貴呀，冇乜壓力底下生活，我都係喺一個比較健康家庭長大嘅人，冇乜家長畀我嘅壓力同包袱，所以比較樂觀啲。」

阿Jer希望今年可以開人騷以及出碟。（陳順禎攝）

演唱會事件後開始做Gym 開Cafe望為客人提供喘息空間

講到近日密密做Gym，阿Jer直言為的不是騷肌派福利，而是為了自己的身心健康：「我做gym從來都冇諗住見人，自己見咋喎，我相信粉絲都唔係睇我嘅身材滿足嘅…做gym係因為演唱會事件後，我畀自己一個…做運動可以分散注意力，當時keep住一個禮拜做三次運動，做落覺得幾好，鍛鍊下身體，平時做嘢未必有機會做運動，但做運動可以令身心都放低一啲嘢。」至於新開的Cafe，阿Jer希望可以為客人提供喘息的空間，一起享受慢活，既要兼顧工作，又要兼顧自己的業務，雖然忙碌卻樂在其中。

阿Jer樂觀的性格源於家庭影響。（陳順禎攝）

Hair：Man Chan @CHIC Private I salon

Makeup：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

Wardrobe：Issey Miyake, BOTH

場地：HERE Studio

點擊睇埋專訪靚相：