40歲孫慧雪分享凍齡和豐胸秘技　感謝老公克服人群恐懼陪追星

現年40歲的女星孫慧雪，2016年被經營木材生意的圈外老公私有化，翌年7月誕下兒子Riley。今年1月更宣布懷有第二胎，而已為人母，憑藉甜美樣子、白滑肌膚以及豐滿身材的雪雪魅力不減反增，至今依然是不少人心目中的女神外，亦得到不少廣告客戶垂青，近日便一再添食為「日瑩美胸」再度代言，以超deep V 晚裝裙拍攝新一輯廣告。



擁有甜美樣子、白滑肌膚以及豐滿身材的雪雪魅力不減反增。

雪雪宣布懷第二胎後，在社交網紀錄今次懷孕的心情，挺着巨肚表示受到腺肌症及腺肌瘤影響做二寶媽不容易，又與大家分享陀B心得，鼓勵到不少準備懷孕的媽媽及準媽媽，有網友大讚她勇敢之餘，亦有網友讚她駐顏有術、身材更不似已為人母，𠱁得雪雪十分開心。

有網民更留言，請教雪雪的凍齡和豐胸秘技，她大方透露自己有幸成為日瑩美胸公司的代言人，雖然在廣告拍攝時未有身孕，但因她在懷孕前已開始做產前胸部護理，促進乳腺發展，即使現正懷孕期間，仍有繼續療程，有助胸部血液循環，待產後親身餵BB時有助上奶，避免乳腺阻塞等問題出現，又坦言：「我今年40歲啦！想同大家講胸部保養對女人嚟講，真係好重要！只要未去到更年期，無論咩年紀都可以豐胸。」她又在IG story分享平日喜歡自製新鮮蔬果沙律作主餐，以保持皮膚健康和彈性。

雪雪平日喜歡自製新鮮蔬果沙律作主餐，以保持皮膚健康和彈性。

雪雪坦言現時的豐滿上圍並非得天獨厚，而是經過後天不斷努力才擁有。她說：「當年讀大學，因為減肥，令上圍變成A cup，搞到好難搵衫着，於是周圍搵唔同嘅豐胸方法，當時我每日堅持飲一杯木瓜奶同豆漿，持之以恆下，上圍變返B cup，之後再找專業日瑩專業美胸幫手，頓變成現時嘅C cup。」

雪雪坦言現時的豐滿上圍並非得天獨厚，而是經過後天不斷努力才擁有。

另外，雪雪再度懷孕，直言體能不及從前，可能因同時要照顧兒子Riley，令她身心俱疲，以使她在懷孕初期動不動就暈嘔，就連她的老公都覺得她比上一胎整個孕期辛苦，有見及此，雪雪的老公即使有人群恐懼同社交障礙，日前仍陪伴她出席電影首映禮兼追星，感動到雪雪出Post留言多謝老公：「首映有好多記者朋友想同佢做訪問；多謝老公雖然有人群恐懼同社交障礙都陪我做訪問，當傳媒朋友叫佢隻手放喺我個肚度合照嘅時候，我摸到佢隻手凍晒，仲出手汗！多謝您仍然陪我，元宵節快樂。」有貼心「神隊友」常在身邊陪伴，難怪雪雪可以家庭、事業都兩得意！

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