魏浚笙孖Hillary上遊艇唔怕天氣急降　Jeffrey預告全力進軍樂壇

Jeffrey 魏浚笙早前趁陽光普照，登上豪華遊艇出海拍攝新一護膚廣告，身穿純白色恤衫的 Jeffrey，雖然更添魅力，但當日氣溫驟降，加上海面不時刮起風浪，工作人員擔心 Jeffrey 因此受寒，但他反而愈拍愈投入。回想當日拍攝情況，Jeffrey事後接受訪問時，依然表現興奮，他說：「我係第一次上巨型遊艇拍廣告，感覺好奇妙，一來當日天氣好好，天空又好靚，喺度拍廣告勁chill 勁開心！最開心係同 La Mer 合作，大家要嘅嘢都好一致，成件事好正！」

之後導演安排Jeffrey到船邊進行拍攝，期間Jeffrey突然飛身跳上船邊，「當日我記得拍攝嘅時候，為咗出嚟效果再好啲，我有擒上船邊俾攝影師影相同拍片，我知道嚇親客戶同工作人員，但我認為自己屬於海洋，每次見到海都會好開心。之前拍嘢試過玩快艇，見到大海就會好興奮！以前亦試過潛水，原來潛到落海底嗰種無重狀態係咁正。」

有陽光與海洋的加持，Jeffrey活力指數更加提升，他按導演的要求，嘗試做一些與產品互動的畫面，Jeffrey即時發揮綜藝本色，時而將產品拋高拋低，時而將產品變成積木疊高，加上生動鬼馬的表情，逗得現場工作人員笑聲不斷。

有陽光與海洋的加持，Jeffrey活力指數更加提升。

問Jeffrey今年是否已準備全力進軍樂壇，他說：「第二首派台歌已經揀好咗demo，但成個大方向同creative 要再同團隊開會傾，嚟緊會出三至四首派台歌，希望可以同到唔同嘅音樂人合作，但講到跳唱，暫時未必會嘗試，始終自己唔太叻。」

去年尾，Jeffrey以獨立歌手姿態，推出首支單曲《第一個迷》。努力向歌手夢進發的他，全靠自己節制管理，做足準備以回敬樂迷及粉絲。已習慣每星期做五日運動的Jeffrey，無論放假休息抑或開工收夜，都會堅持操練，若有工作需要，更會一星期做足七日運動。以前最愛吃肥膩食物，但當知道要用上好多時間運動才能抵消這些美食時，現在的Jeffrey已學會忍口。內在，靠運動節食保持強健體魄；外在，Jeffrey花了不少心思鑽研保養。「我算係比較懶護膚嘅男仔，通常只會拍下精華水、搽吓cream，有時懶起上嚟，咩都唔搽就瞓覺，哈哈！」

除了Jeffrey，同場拍廣告的還有「家姐」Hillary劉沛蘅。

除了Jeffrey，同場拍廣告的還有「家姐」Hillary劉沛蘅。早前忙於拍攝《膠戰S3》早出晚歸，緊接再與「六膠」好姊妹DJ阿正（黃正宜）到澳洲遊山玩水，面對兩地極端不同的天氣及繁忙的行程，Hillary的肌膚依然保持最佳狀態，拍攝當日，Hillary在烈日下換上純白吊帶小背心，大騷白滑肌膚，在船上跑上跑落拍攝，依然活力十足，充份展現年輕青春活力，充滿陽光氣息。