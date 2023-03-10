羅天宇周志康女密友大換血　4大證據證與「新歡」陳曉華打得火熱

羅天宇與周志康、周志文和翟威廉等一向熟絡，早年幾人更不時以HappyLive的名義邀請不同的女藝人直播唱歌，而當中劉佩玥、谷婭溦和鄧伊婷等都是常客，可見他們關係熟絡。而近年已經開始減產，對上HappyLive一次更新已經是10個月前，幾乎名存實亡，瀕臨解散邊緣。雖然如此，但羅天宇與周志康沒有停止擴闊交友圈，近年除了與鄭衍峰、何浩文等變得非常熟絡外，身邊的TVB小花更逐漸增加，甚至比以往更年輕貌美，人緣極好。

羅天宇與周志康最近與港姐們非常親近。（IG照片）

劉佩玥等人已成過去！（IG照片）

劉佩玥、谷婭溦等班底已被換了！（IG照片）

羅天宇與周志康一向異性緣極旺，幾乎與半個TVB的女藝人都非常熟絡。最近，他們港姐冠軍陳曉華和富貴落選港姐陳懿德玩得特別親近，幾人早前更相約去到澳門teamLab打卡。早在聖誕節，羅天宇與周志康等亦有現身陳懿德豪宅參加聖誕派對，當時陳懿德更留言寫道：「這陣子，我識咗一班好好嘅人，我入行嘅時候一直都好想有個咁嘅gathering大家一齊玩，終於，然後見到大家玩得開心，我就真係好滿足了好開心識到你哋每一個，真的，希望我哋大家都愈嚟愈好，Merry Christmas！」

新女班底！（IG照片）

已成過去。（截圖）

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而羅天宇自從與湯洛雯分手後，雖然緋聞不斷，但都未曾公開承認拍拖。有網民發現，他與陳曉華雖然未曾在自己IG Post出對方的照片，但其實私下感情非常好，而早在2021年劉佩玥曾公開爆料二人曾一度缺席台慶的排練，又曾一同現身力撐胡鴻鈞個唱，在去年陳曉華更擔任羅天宇有份主持的節目《咔嚓咔嚓》嘉賓，看似沒有交集的二人，其實非常有發展的可能。

二人私下關係極好！（IG照片）

早在2011年二人名字已有聯繫。（截圖）

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