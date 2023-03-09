波波大讚方力申女友Maple好勇敢　自爆信道教常做善事積陰德

波波（黃婧靈）今日（9日）與余思霆、黃碧蓮、蔡菀庭、史穎喬、麥詩晴，以及四位應屆港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏共十位無綫女藝人，現身維園花卉展覽攝影比賽並擔任模特兒，以一身性感「錦鯉」裝扮出席的她笑言已做到「101分咁足」的安全措施，又痴膠紙又穿打底，慎防被現場的攝影比賽參賽者影到走光場面。

曾與方力申傳過緋聞的波波笑言，之前都沒有聽聞他有新戀情，最印象深刻就是他和Stephy。（梁碧玲 攝）

她透露現時正努力健身做運動，希望可以醫生好的體態示人，又表示最想練出腹肌：「Chur嘅話，我唔使翻工嘅話就會打泰拳一個鐘，重訓一至個半鐘，再做cardio半至一個鐘，同埋多數我都會行返屋企，至少都會行五至六個地鐵站。」

NETFLIX紀錄片《以神之名：信仰的背叛》上周上架後，隨即令韓國的邪教問題受到全球關注，而其中慘被攝理教（JMS）教主鄭明析性侵的香港女生Maple（葉萱）亦因同時為方力申的認愛對象而成為焦點人物。波波坦言雖然自己不是100%了解事件，但都覺得Maple以受害人身份站出來的做法非常勇敢，希望廣大的女性可以好好保護自己，不要被邪教所害：「保持清醒囉，呢個世界有好多唔同嘅宗教，而我自己都有信教，我係道教徒，完全係正氣嘅，冇邪教呢樣嘢，得閒都會做善事積陰德、唱下經咁。」至於作為小方好友兼前緋聞對象，波波笑言之前都感受不到他有愛情的滋潤：「我最知道嘅同大家一樣，就係佢同Stephy（鄧麗欣）！其他我真係唔知，哈哈！」她又祝福兩人能幸幸福福、開開心心。

波波透露自己入行後才成為一名道教徒。（梁碧玲 攝）