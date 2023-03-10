魯豫有約| 黎姿為延續弟弟事業退圈　否認犧牲自己：沒什麼大不了

黎姿自2007年退出演藝圈之後，將自家的美容事業搞得有聲生色，成功由藝人轉型企業家，最近首度以商人身份亮相內地，為自己新店宣傳，更作客訪談節目《魯豫有約一日行》，暢談事業與家庭。



黎姿久違現身訪談節目。（微博@魯豫有約）

訪問中，黎姿提及當年為弟弟退出娛樂圈的原因：「他留下來的生意，要不要把它關掉，或者是繼續他的心血，對我來說，對他來說，對我家庭是一個關口。後來我弟弟終於醒了，但是好像一個植物人一樣，他是有感覺的，我希望他在康復的（過程）當中，有一個目標，我延續他的心血，然後我會每一天、每個月，跟他報告或者是跟他研究，讓他有追求生命的熱愛熱情在，那他就可以進步下去。如果他什麼都沒有，他的人生怎麼辦呢？」

黎姿繼續弟弟的心血，讓他有希望活下去。（視頻截圖）

為了鼓勵弟弟生存下去，黎姿放棄了自己的演藝事業，當魯豫問她「有想過自己的人生嗎？」黎姿直言：「沒有。」她續指道：「我覺得我的人生是匆匆忙忙的，就是從頭到尾都沒有停過的，然後沒有想過我自己應該怎麼樣，我唯一是想過我自己，我有一個希望就是當一個母親、一個妻子，我很喜歡小孩子而已，其他沒有選擇。」

黎姿唯一諗過自己係做一個母親、做一個妻子。（視頻截圖）

由於家中只有兩姊弟，在弟弟發生意外後，黎姿理所當然認為自己應承擔起家庭的責任，不過她並不認為這是一種犧牲：「我覺得沒有什麼大不了的事情，不是那麼偉大的事情，因為家人就是家人，家人就是要擁抱在一起的，我覺得沒有什麼付出犧牲，沒有這個感覺。你問我有沒有想過自己的事情，可能我的事情我就是保衛家庭的人。」

好有責任感。（視頻截圖）