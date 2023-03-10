許冠傑演唱會前回母校同師弟jam歌　邀林家謙Serrini陳凱彤做嘉賓

歌神許冠傑（Sam）七場的「許冠傑此時此處演唱會2023」還有不足一個月時間便會於紅館隆重舉行，Sam屆時將於舞台上獻唱一首接一首的經典廣東歌，為大家打氣，為社會注入正能量，在現場和大家一起萬人大合唱！

歌神許冠傑（Sam）七場的「許冠傑此時此處演唱會2023」還有不足一個月時間便會於紅館隆重舉行。（胡凱欣攝）

Sam趁着近日生活終於開始復常，特意以大師兄身份回母校英華書院探望校友，也順道為即將應考DSE文憑試的師弟打氣。當接近500位師弟見到Sam出現時，旋即引來熱烈的歡呼聲！Sam拿着結他即場獻唱「學生哥」一曲，這群只有十多歲的師弟在他身旁跟着一起和唱，場面愉快又溫馨。

Sam趁着近日生活終於開始復常，特意以大師兄身份回母校英華書院探望校友。

難得大師兄回校，眾師弟要求encore，Sam也非常享受與師弟們的交流，「安哥」唱了「鐵塔凌雲」。「鐵塔凌雲」被譽為第一首廣東歌，雖然是五十年前的作品，但歌詞、樂曲旋律仍然百聽不厭。Sam一邊唱，全場一邊陶醉地跟着拍手，可見「鐵塔凌雲」的魅力。部份師弟更待Sam表演後即時遞上紙筆索取親筆簽名，Sam亦來者不拒，十分熱鬧。

Sam也非常享受與師弟們的交流。

今次「許冠傑此時此處演唱會 2023」首六場售票反應熱烈，加開4月14日最後一場。林家謙、Serrini 將分別擔任不同場次的嘉賓，還有許冠傑多年好友Christine Samson (前樂隊D'Topnotes成員) 的學生 Georgina Henderson ，和Sam很欣賞的90後年輕歌手陳凱彤亦會成為演唱會嘉賓。相信Sam和這幾位新世代歌手的首度合作必定會產生新火花，樂迷萬勿錯過！