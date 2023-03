陳柏宇符曉薇宣布二女出世　大女舉機拍攝餅印妹：Welcome Audrey

恭喜恭喜﹗陳柏宇(Jason)與老婆符曉薇(Leanne)第2胎出世了﹗他們同時上載全家福宣佈喜訊,並宣布細女名字:「Welcome Audrey﹗」



陳柏宇(Jason)與老婆符曉薇(Leanne)第2胎出世了與大女陳羿辰(Abigail)一家四口合照。(IG:@leannefu_1027)

Jason與Leanne 2017年結婚,4年前誕下囡囡陳羿辰(Abigail),一家三口相當幸福。3年前Leanne曾因宮外孕大出血,更切除左邊輸卵管,至2021年新年再度懷孕,不幸地胎兒驗出患上愛德華氏症再終止懷孕。去年10月終傳來好消息:「上年我同自己講無勇氣再懷孕,今年估唔到上天送左份禮物比我地。」

陳羿辰(Abigail)拿起兒童相機,拍攝陳柏宇(Jason)懷中的妹妹。(IG:@abigail92518)

Leanne之前曾發文,憶述當年生大女:「大女係36週未足月就急出黎,所以醫生估計今胎都會早產,但標媽我想堅持39週後先出黎,所以今胎完全唔敢咁早清胎毒。」最終Audrey還是提早出世等唔到21號。3月10日陳氏一家上載全家福,Jason抱住細女Audrey笑得相當燦爛,Leanne剛生產完仍相當精神,Audrey相當可愛頭髮多多,與爸爸似足餅印,榮升家姐的Abigail拿著兒童相機為妹妹拍照,非常溫馨:「My baby sister Audrey! Welcome to the world.」

陳柏宇(Jason)與老婆符曉薇(Leanne)二女Audrey好可愛。(IG:@abigail92518)

陳柏宇(Jason)與老婆符曉薇(Leanne)大女陳羿辰(Abigail)與細女Audrey。(IG:@leannefu_1027)