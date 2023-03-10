陳柏宇符曉薇宣布二女出世　大女舉機拍攝餅印妹：Welcome Audrey

恭喜恭喜﹗陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）第2胎出世了﹗他們同時上載全家福宣佈喜訊，並宣布細女名字：「Welcome Audrey﹗」



陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）第2胎出世了與大女陳羿辰（Abigail）一家四口合照。（IG：@leannefu_1027）

Jason與Leanne 2017年結婚，4年前誕下囡囡陳羿辰（Abigail），一家三口相當幸福。3年前Leanne曾因宮外孕大出血，更切除左邊輸卵管，至2021年新年再度懷孕，不幸地胎兒驗出患上愛德華氏症再終止懷孕。去年10月終傳來好消息：「上年我同自己講無勇氣再懷孕，今年估唔到上天送左份禮物比我地。」

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陳羿辰（Abigail）拿起兒童相機，拍攝陳柏宇（Jason）懷中的妹妹。（IG：@abigail92518）

Leanne之前曾發文，憶述當年生大女：「大女係36週未足月就急出黎，所以醫生估計今胎都會早產，但標媽我想堅持39週後先出黎，所以今胎完全唔敢咁早清胎毒。」最終Audrey還是提早出世等唔到21號。3月10日陳氏一家上載全家福，Jason抱住細女Audrey笑得相當燦爛，Leanne剛生產完仍相當精神，Audrey相當可愛頭髮多多，與爸爸似足餅印，榮升家姐的Abigail拿著兒童相機為妹妹拍照，非常溫馨：「My baby sister Audrey! Welcome to the world.」

陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）二女Audrey好可愛。（IG：@abigail92518）

陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）大女陳羿辰（Abigail）與細女Audrey。（IG：@leannefu_1027）