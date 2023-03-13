專訪｜由隱形人到新人金獎　Jeremy自信更妖：本身好在意別人睇法

由加入MIRROR初期的「隱形人」到被花姐暫緩單飛計劃，去年李駿傑（Jeremy）終於飛得起，更在頒獎禮上拿下屬於自己的獎項。



去年作品講述人生大道理，而今年Jeremy則準備呈現愛情每一階段，希望更易引起共嗚。之不過，自認愛情經驗少得可憐嘅佢，連新歌《Close》所講嘅曖昧都未有太多機會品嚐。「我覺得自己唔係幾正常，人哋曖昧期係會有好多互動，但我係佛系經歷……」。



Jeremy參加《造星》時，曾被批沒有個人風格，但近年他中性、妖冶的風格似乎已獲認可。中性、妖冶的風格，

2023年首支作品《Closer》除有熟識的王雙駿做監製之外，亦搵嚟梁瑞峰（June）作曲及雷暐樂填詞。不過第一次合作，Jeremy就因為想做得更好，單係歌詞都有8個版本，改到後期連佢自己都覺得有少少唔好意思。到底係因為處女座太高要求，抑或要對得起新人金獎？他說：「拎獎之後信心係大咗好多，因為自己本身係好需要別人肯定，又好在意別人睇法。拎獎之後對於自己要走『妖』呢一條路更肯定，希望保持呢個風格，令大家更接受，唔會覺得佢係好獨特。」

在《調教你MIRROR》中，花姐曾透露Jeremy因未達到她定下的要求，而令單飛計劃一推再推，二人關係惡劣之說隨之傳出，如今回望過去是否覺得可笑？Jeremy再次強調沒與花姐不和或關係惡劣，並解釋大家都是同月同日生的處女座，難免會互相猜測對方想法，結果愈諗愈負面，最後產生了距離感，幸好經過溝通後，距離再次拉近。

過去幾次的solo舞台 ，Jeremy都獲網友力讚準備充足。他謙虛感謝之氣，亦表示是因為太珍惜每次得來不易的上台的機會。「希望透過自己的努力令更多人認同我。」（資料圖片 ）

《Closer》是由一首關於男追女剛相遇時帶點曖昧，心情有點小鹿亂撞的直白告白，Jeremy笑言喜歡睇曖昧多過親身經歷：「人生中當然有試過，中學嗰陣，不過都係上堂時唔覺意掂到對方隻手，或者我望佢時發現原來對方都望緊自己，大概就係咁，不過最後都係冇成功。」看來歌詞中的「兜圈兜過界」， 在於Jeremy來說，只有兜圈，沒有過界。「我係好冷靜、佛系進行曖昧，我覺得自己唔係幾正常，人哋通常會多啲互動，但我係佛系地經歷。（等女仔追？）我真係唔夠膽去追。」一講愛情，Jeremy明顯活躍度變低，他坦言雖然想有可以白頭到老的另一半，但沒有的話也不會強求，大可寄情工作。

出過4首Solo ，Jermey終於喺MV同女主角有對手戲，仲要跳貼身舞，佢話緊張到不得了。

Jeremy話「笑得靚」嘅女仔特別吸引自己，但感覺上都係得個「講」字。「我接觸嘅女藝人唔多，又成日對住11位兄弟。」咁笑得靚嘅男生呢？Jeremy細想後回答說：「我覺得呂爵安笑得很有喜感，你認真去睇佢真笑同扮笑係好明顯，佢真笑時啲牙肉全都出晒嚟，但佢扮笑時就會收埋晒牙肉，好易分。」事實上，Jeremy連拍MV都係今次才有機會與女主角做對手戲，緊張到全晚都心跳加速。「《半》同廖子妤都唔算多對手，今次同Jamie面對面一整晚，本身同佢都唔認識，但又要做到有火花、有啲曖昧，所要係咁迫自己，真係好緊張，好驚太over，唔敢有太多肢體接觸。」

講咩笑到咁開心？答案係今年嘅音樂企劃 ⋯⋯

談到今年的音樂企劃，Jeremy透露預計推出三首作品，並希望以愛情為主題，原因是有感愛情較易引起共嗚：「好想自己嘅歌可以帶畀大家安慰、共嗚。而係有共嗚之餘，亦希望大家遇到不順心時會諗起有位歌手可以安撫自己，聽完我嘅歌之後可以搵到一個方向。」Jeremy自覺因為在意別人的看法，所以關心別人的感受多於自己，慢慢地令身邊不少朋友願意跟他分享。「人哋搵你傾訴，好大可能係想有人聆聽，多於需要一個回應，所以我覺得係因為咁大家都願意搵我傾。」

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Hair：Lydia Yung @CHIC Private I salon

Makeup：Cherie Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Ports V、 Rickyy Wong、 Christian Louboutin

場地：HERE Studio

攝影：梁碧玲