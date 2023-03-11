鄭衍峰羅天宇率籃球隊HERO打澳門慈善賽　探訪老人院個個善心爆棚

TVB上位主持鄭衍峰最近就與羅天宇、周志康和許家傑等籃球隊HERO成員一同去到澳門，參加由婦聯發起的慈善賽以及探訪老人院，善心爆棚！問到鄭衍峰何時加入HERO，他透露：「一直都有一班TVB同事一齊打波，每個星期打四晚。開心今年hero籃球隊成軍十年邀請我加入，一班志同道合嘅朋友同事，一齊去用籃球做慈善。大家都係因為籃球熟悉。」

個個都善心爆棚！

問道有沒有安排啦啦隊，鄭衍峰則笑言：「好多女Fans同啦啦隊！全部都係老人院嘅婆婆，啲公公婆婆一齊來到籃球場睇我哋打波！至於朋友同事就安排唔到，要佢地離開香港真係有難度，希望下次香港慈善賽有多啲朋友同事一齊支持。」

好多啦啦隊！

寓籃球於慈善。

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鄭衍峰最近與陸浩明一同主持的節目《健康必殺食》出街，每集請來馮盈盈、江嘉敏、何依婷、戴祖儀、林穎彤、陳嘉慧、林鈺洧等多位嘉賓及星級大廚，教大家挑選優質食材同最有營養嘅烹調方式，實用健康飲食秘訣。問道兩位主持有沒有刷出新火花，鄭衍峰稱：「呢次新節目我同6ho無火花，我同佢其實好少同框，反而有好多好多女嘉賓佢俾我哋撞d 火花。所以算係我哋自肥節目，俾我了解好多女嘉賓，邊個煮到野食，邊個係地獄廚神。」