廉政狙擊丨黎燕珊首屆亞姐冠軍棄靚樣化老　與58歲同齡羅霖鬥搶戲

《廉政狙擊》為無綫和邵氏合拍的重頭劇，除幾位主角夠吸引外，副線角色也很立體，就連兩位前亞姐冠軍黎燕珊和羅霖也備受關注。黎燕珊參加1985年首屆亞洲小姐，當年擊敗葉玉卿、朱慧珊，梁雁翎等勇奪冠軍。黎燕珊飾演屠敏/洛子欣（胡定欣飾）和洛子峰（黃宗澤飾）的媽媽，多年來暗中四出尋找親生女，當得悉屠敏正是其親女兒，即一臉惶恐又興奮的欲與對方相認。

黎燕珊係首屆亞姐冠軍。（網上圖片）

戲中黎燕珊捨棄靚樣飾演嘮叨傳統守舊師奶入型入格，像真度高，她透露是刻意化老了自己：「因為劇入面啲仔女都已經長大成人，我必須要喺外型上配合番，擺低自己再化老啲先似佢哋媽咪。」並坦言很開心網民受落：「大家話平時我好亮麗，今次見我咁大犧牲，都話欣賞我嘅專業，好多謝大家。呢套劇內地開播時，網民話劇入面有10位演員演得好，我當時係排第四，好開心網民咁喜歡。」談到與定欣的合作，珊姐坦言「簡直係享受」：「因為大家都好重視合作嘅緣份，同演得好投入。依家每逢見到定欣，我哋都會用媽咪同阿女稱呼大家。」

黎燕珊劇中刻意化老妝。

與黎燕珊同齡58歲、1991年亞姐冠軍羅霖則飾演卓廷光太太郭明暉的羅霖，劇集前期表現大方得體又賢慧，正以為卓太「人畜無害」，這周劇情卻有了戲劇性進展，為了力挺卓廷光，明暉在背後給予不少「闇黑支援」，不擇手段為丈夫斬草除根，即使要犧牲親生兒子卓日升（高鈞賢飾）的終身幸福亦在所不計，是深藏不露的狠角色。

昨晚（10日）卓太為了警誡家晴（黃智雯飾）別再接近養子卓以凡（吳卓羲飾），竟踩上門與家晴談判。一臉不屑的卓太，甫踏進家晴屋內即左藐右藐，更將手上的垃圾直接拋落地上兼出言侮辱家晴；羅霖面目猙獰、皮笑肉不笑的演出，再加上尖酸刻薄的對白，以及黃智雯滿眼的淚水與委屈，整場戲相當有壓逼感對於卓太獲正評，羅霖（Candy）第一時間感謝公司及樂小姐讓她嘗試如此有發揮角色，首次飾演奸角的她，坦言接到角色一刻確實有點擔心「出街畀人鬧」，Candy說：「後來諗深一層做演員就係要接受唔同嘅挑戰，所以就欣然接受同努力去揣摩。」談到事前準備功夫，Candy指開拍前看了不少「尖酸刻薄」角色的演繹方法，並因而構思出一套屬於卓太的刻薄：「我覺得所謂上流社會，佢哋嗰種尖酸刻薄係帶住恥笑同嘲諷，同埋要有氣場。」

卓太將手上面嘅紙巾一嘢掉落地下，仲要暗嘲家晴係垃圾 ，真係好尖酸刻薄。

羅霖同黃智賢繼《真情》後再度合作。（ig@candylolam）

Candy續指劇集出街後收到很多正評，除被人以「卓太」稱呼外，更試過走在街上有人主動跟她說：「卓太，做得好」，令她大感意外。Candy又笑言三名仔仔也是她劇迷：「佢哋會畀Comment我，佢哋每晚都會好緊張問跟住落嚟會點呀？下一集會點呀？你個下場係點呀？」

除了演技，Candy的「逆齡」肌膚亦令網民驚嘆不已，談到護膚心得，Candy透露全年凍水洗臉是重點：「我一年四季都用凍水洗面，凍水洗面會收細毛孔，如果用太熱嘅水會令到毛孔擴張，容易引起過敏。」至於如何維持美好身段，Candy竟驚爆並沒有向澱粉質Say No：「我會少食多餐，每餐食六成飽，每日可以食3、4餐，因為我鍾意食澱粉質，我就會食少啲肉，因為如果兩者同時食就容易肥。另外我每日會做10至15分鐘嘅運動，我比較喜歡伸展運動同瑜伽。」在劇中造型多變亮麗的她，還透露原來所有手袋及鞋子都是私伙，為配合角色相當落力。