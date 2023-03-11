MIRROR丨阿Mo每天進食加操練強化四肢肌肉　膀胱儲尿有助神經傳達

MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，其父李盛林今（11日）發出第33封代禱信，說兒子8個月前生命「懸於一線」，至今靠著神的恩典已有「ㄧ線生機」。

李盛林指兒子所穿的運動鞋不適合外骨骼步行，弄到腳趾頭外邊倒甲損傷，幸得足部治療師及時處理，以及提供接受復康治療。」現在阿Mo每天接受不同治療：「4至6小時以6樣不同治療方法和儀器的持續治療，實在需要很大的能耐與體力。」而膀胱儲尿也是有助加強阿Mo的神經傳達：「過去兩星期仍是每天讓膀胱儲尿 2 小時左右，讓腦部能接收上傳的神經，習慣適應這是需要排尿的神經訊號，卻不至於在外骨骼步行時產生高血壓。」同時要努力為增強肌肉的質量和體量，「每天的進食和SMR的操練都是針對仍要强化的四肢肌肉，以等候活動神經回來時能立刻有所反應」。

李盛林續說口罩令解除，對阿Mo的健康也算是威脅：「現時探病只需核酸快測，若患上感冒，更不用說新冠病毒，對暫時仍無法正常咳嗽的阿MO來說也是很大的威脅。」

有指阿Mo已通宵完成手術，暫時難以估計日後對身體的影響。（IG/@momo.lky）

代禱信全文：

從生命「懸於一線」至今天靠著神的恩典的「ㄧ線生機」繼續不住禱告求主的大能與醫治臨在李盛林牧師 // 啟言（阿MO）代禱信33（20230312）

（一）感恩

1.「足部治療」

發現所穿的運動鞋不適合外骨骼步行，卻已弄到腳趾頭外邊倒甲損傷。感謝足部治療師的及時處理及提供接受復康治療時寶貴的護足建議。

2.「一線之差、一線生機」

感謝神，差不多八個月前阿MO 生命「懸於一線」，近八個月過去了，看到神的恩典，給他「一線生機」。

3.「專職照顧」

感謝神已聘得專職照顧，作為阿MO的手和腳。盼能在短期內與現時的護理員交接，並可觀察入微，掌握阿MO 的日常需要。

（二）代禱

請繼續為各方多樣療程禱告：

各方的治療都是像栽種和澆灌的，唯有神叫他生長。祈願這生機和生命的動力，從神創造的大能臨到阿MO，使神經能上傳下達，身體活動更有進步。

1. 啟言（阿MO ）

a) 請繼續為「免受感染」 禱告

口罩令解除，現時探病只需核酸快測，但若患上感冒，更不用說新冠病毒，對暫時仍無法正常咳嗽的阿MO來說也是很大的威脅。

b) 為「應對每天 4-6 小時治療」禱告

每天4-6小時以6樣不同治療方法和儀器的持續治療，實在需要很大的能耐與體力。為阿MO每天進食補充體力和增強肌肉力量，能以應付並有好的果效禱告。

c) 請繼續為預備「拔除尿喉」禱告

請為過去兩星期仍是每天讓膀肛儲尿 2 小時左右，讓腦部能接收上傳的神經，習慣適應這是需要排尿的神經訊號，卻不至於在外骨骼步行時產生高血壓禱告。

d) 「增强肌肉的質量和體量」

每天的進食和SMR的操練都是針對仍要强化的四肢肌肉，以等候活動神經回來時能立刻有所反應禱告。

2. Mo 爸媽

a) 「時日如飛」

一星期的葯盒子很快又要補充了，才猛然醒覺又要將預備好的代禱資料整理成為「代禱信」。回首再看33週好像很快就過去，但當中的艱辛起伏實難以筆墨形容。祈求神繼續加心力和體力。

*b) 「平衡家人心靈情緒」 *

起起伏伏的狀態總會產生不同的情緒反應，願神在我們中間工作，讓我們繼續的學習倚靠祂，也讓聖經的話語和基督耶穌的愛成為我們彼此體驗親情的激勵。