陳冠希舊愛Cammi雪地着超少布泳衣搏命呃like　親解變富貴之謎

陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi）自從由model轉為一名KOL後，便經常更新IG分享自己的近況，讓大家知道她正過住名媛級奢華享受的富貴生活。她除了不時炫富之外，亦喜愛大曬她的美好身材，IG上有大量她的性感福利美照。昨日她就post了她身穿極少布黑色比堅尼泳衣在雪地上的性感照片，留言寫道：「雪地限定」，真是睇到都覺得好凍。不少網民都留言問她凍不凍，有網民就指她為了呃like認真搏命，亦有網民發現了相中另一亮點：「有無留意P到自己2米高？」

Cammi生活富貴。(Cammi IG)

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其實Cammi一向自認是P圖高手，每一張相都會被她修圖修到靚一靚才post出來。她不時都會P得相當重手，除了P到個樣似個吹氣公仔，又會將自己的身材比例P到極之誇張，令她真人和上鏡完全判若兩人。Cammi不止樣貌身材進化，就連生活質素都大躍進，出身公屋的她，年前已進駐月租4萬元尖沙咀豪宅名鑄。不少網民都好好奇Cammi到底是靠什麼賺錢的？她早前曾在IG跟網民互動，大玩「你問我答」，就透露自己有工作有收入的︰「有工作啊，只是我的工作不是朝九晚五，你們看不到（而）已。」

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