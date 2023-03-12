Simon Ma攜馬會舉辦「小龍馬」風箏遊　與青年登高望遠凝聚正能量

香港跨界藝術家Simon Ma（馬興文）創辦的「小龍馬慈善基金」聯同香港賽馬會（簡稱：馬會）於11日在西貢大坳門清水灣郊野公園大坑墩風箏場合辦「小龍馬·飛翔天際」風箏遊活動，邀得 10 個本地青年團體、新界校長會及 9 所學校學生參與，凝聚約 300 名青年，更獲香港置地公司義工團支持，令活動順利舉行。



「小龍馬慈善基金」聯同香港賽馬會舉辦是次活動旨凝聚各方⻘年力量，並與本地青年團體一起扶持、啟發以及擁抱不同的⻘年。

今次活動邀請香港青年聯會、香港政協青年聯會、香港菁英會、香港華菁會、香港童軍總會、傑出青年協會、香港工業總會青年委員會、香港中華總商會青年委員會、香港房地產協會青俊委員會及中華港青總會支持，與本會一同協辦參與本次活動。活動更與新界校長會合作，邀請共 9 所新界區學校的學生，並由周家蔚、馮皓揚任主持，一起透過放風箏活動將自己的心願和祝福送上天際，一同登高望遠，同時為香港凝聚正能量。

今次活動獲得多方支持。

「小龍馬慈善基金」副主席莊家豐先生致辭，歡迎並感謝多個青年團體及學校等代表、出席來賓及參與者，並呼籲更多青年積極參與「小龍馬青年大使計劃」持續性社會服務義工活動，透過不同藝術、運動以及音樂訓練發揮所長，回饋社會，與本會使命「Give Touch Share Love」精神滲入社區每一個角落。

周家蔚、馮皓揚任主持。

本次活動榮幸得到馬會鼎力支持，也是馬會與「小龍馬慈善基金」推動社會共融的其中一環，期望透過活動將共融、仁愛與藝術元素帶到香港社區，一起感受自強不息的小龍馬精神和正能量。

大批學生參與其中。