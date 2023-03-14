陳慧珊讀博士學位8年未畢業　以教育工作為目標：希望可回饋社會

現年52歲的陳慧珊（Flora）近年淡出幕前，轉行投身教育界，並在香港大學修讀教育博士學位，早前她現身深圳出席一個由培訓機構舉辦的發布會，罕見露面的她在台上演講，英文同中文轉換自如，氣場十足。會後陳慧珊亦難得接受傳媒訪問，並透露仍在攻讀博士學位：「最近都好忙，因為我呢8年係讀博士學位嘅，所以希望今年可以結束我嘅論文，完成個過程之後，可以好快做到我想做嘅嘢。」



陳慧珊透露博士學位已經讀了8年。（影片截圖）

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提及近況，陳慧珊透露一直致力幫助一些機構去教育小朋友，她目前是一名教育工作者，同時她還要兼顧媽媽的責任，所以真的很忙。據知，陳慧珊曾在2012年至2017年期間於深圳一間英語培訓機構擔任特約講師，而今次她所出席的發布會亦由該機構舉辦。陳慧珊指由於過去幾年忙着自己的工作，所以最近才再重新與該機構合作：「幾年前我同我先生做咗一個節目《放學後》，搵咗身邊好多好朋友，同埋一啲家長、學生去講教育其實係咩呢？終生學習係咩呢？而家拍緊《before school》，希望將來可以拍《during school》。」

陳慧珊同老公製作節目「教育三部曲」。雖然影視作品減產，但她依然非常忙碌，照顧女兒，製作節目，讀書等，非常充實。（資料圖片）

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陳慧珊更感謝過去幾年來導師、先生、囡囡對她的支持，她亦希望快點完成博士課程，幫助更多有需要的人：「我希望好快可以回饋社會，希望攞到博士學位之後，做一個更加好嘅教育工作者。」言下之意，陳慧珊未來都會以教育工作為主。

陳慧珊致力於教育小朋友。（影片截圖）