鍾培生懶理追債大字報　慈善拍賣以$188,000投靚次伯豪請全場齊飲

「百億富三代」鍾培生（Derek）早前疑被貼大字報追債，在一架平治（Benz）白色車上貼出字條，上面寫有「華廈置業 鍾培生 還錢」，事後鍾培生接受《香港01》查證時否認，反指很多欠他錢，「我啲債仔如果睇到呢個新聞，記得還錢，謝謝。」



鍾培生懶理追債大字報，現身慈善慈會晚宴。（葉志明攝）

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鍾培生懶理追債傳聞，日前（10日）西裝畢挺現身《仁濟醫院周年慈善餐舞會2023》，同場還有多位藝人盛裝赴宴，包括方力申、李彩華、袁偉豪、張寶兒、方中信、莫可欣、陳煒、何國鉦及馬德鐘等，現場衣香鬢影。當晚除有青年設計師時裝比賽外，還有紅酒拍賣環節，鍾培生便以188,000元投得3支靚次伯，並即場開酒請晒全場賓客飲用，據知現場有43圍枱，每枱12人，即共516人，以每人一杯計，價值364.3元。

無綫總經理（商業營運）蕭世和在Facebook上載應屆港姐三甲林鈺洧、許子萱、梁超怡，以及陳庭欣、朱凱婷、名模陳嘉容、華姐陳爽等合照，並寫着：「法國著名酒莊靚次伯（Lynch Bages）多年來一直支持慈善宴，今次除供應全場紅白酒，還提供佳釀供拍賣籌募善款，有份提得靚酒的鍾培生在拍得靚酒後還上台宣布，會將靚酒與大家分享，豪舉即時贏得一陣掌聲。」

鍾培生以$188,000投得3支靚次伯。（網上圖片）

靚女們都有得貴靚酒。（蕭世和Facebook）

另外，有人在社交平台分享鍾培生在台上的講話：「啱啱嗰支酒，今日呢個喜悅，葉恭正 主席教我嘅，將呢個Love分畀大家，今日開晒同大家一齊去分享。」鍾培生接受《香港01》訪問時表示：「係呀，我自己嘅培生培心嘅理念，係spread more love , 今年我係仁濟第6年，入面好多嘅前輩都成日同人分享，我好感恩可以投咗支靚酒黎做慈善，所以將呢一份喜悅。」他指三支酒好大支，足夠全場逾500人一齊飲。

現年32歲的鍾培生是城中有名的生意人和「鑽石王老五」，爺爺鍾江海是「工廈大王」，創辦上市公司華廈置業，去年9月被除牌，鍾培生父親鍾仁偉為公司大股東。鍾培生在娛樂圈十分有名，與林作的拳賽令他聲名鵲起，他與前港姐袁嘉敏（Candy）複雜的關係也引來熱烈討論。

鍾培生當名車係高級擺設，平時好少揸出街。（鍾培生IG）