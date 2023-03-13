林敏驄演唱會20幾位嘉賓輪住唱　魔音郭柏妍能否一雪前恥睇今次

「鬼才」林敏驄（驄哥）的《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之 PART 2 更精采》將於18 及19 日一連兩天於西九竹翠公園舉行，昨天（12日）主角驄哥連同表演嘉賓鍾鎮濤（B哥哥）及太極樂隊於Band房綵排。

「鬼才」林敏驄演唱會將於18 及19 日一連兩天於西九竹翠公園舉行。(劉智源 攝)

驄哥說當他邀請B哥哥參加今次作品展 Part 2 時，B哥哥二話不說即時答應，屆時B哥哥會於台上獻唱《淚之旅》、《香腸蚊帳機關槍》及《非洲黑森林寫真集一日遊》等無厘頭經典歌曲，而太極樂隊則會為兩日演唱會打頭陣。

驄哥邀請B哥哥參加今次作品展 Part 2 時，B哥哥二話不說即時答應。(劉智源 攝)

今次演唱會表演嘉賓除了B哥哥及太極樂隊外，還有遠道從加拿大飛回香港的雷安娜、露雲娜、湯寶如、何超 & Uni Boys、廿四味、胡渭康、江美儀、布志綸、曾比特、MC $oho & Kidney、江欣燕、鄭融、糖妹、劉浩龍、小肥、關嘉敏、鍾柔美、黃建東、郭柏妍、鄧智堅、文凱婷、羅毓儀及谷旻等人，相信驄哥的經典名作在他們精心的演譯下，必定會帶給現場觀眾無限驚喜。

今次演唱會表演嘉賓除了B哥哥及太極樂隊外，還有不少藝人。(劉智源 攝)

相信郭柏妍亦會成為全場的焦點，因為她早前在TVB的節目中獻唱，被封為「魔音」，郭柏姸早前受訪時表示會惡補一下歌唱技巧，希望在驄哥的演唱會上再次獻聲。