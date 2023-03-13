SoChing孖Winka音樂會終舉行　透露正物色護理員親自培訓照顧阿Mo

女團Collar成員陳泳伽（Winka）及蘇芷晴（So Ching）昨日（12日）於九展Music Zone舉辦了一場音樂會，這場原訂於上年舉行的音樂會因為So Ching當時要照顧男友阿Mo而改期，昨日終於如期舉行，Collar成員Gao及芯駖亦有到場支持。

陳泳伽（Winka）及蘇芷晴（So Ching）昨日（12日）於九展Music Zone終舉辦了音樂會。(劉智源 攝)

Winka及So Ching完成音樂會後接受訪問，表示今次音樂會與粉絲十分緊密，就像在睡房開音樂會一樣：「佢擺咗啲梳化喺後面，有少少似家嘅感覺。」So Ching則感覺現場有一隊band陪伴她們開音樂會有安心的感覺：「喺我頭先有驚嘅時候，我有專登望去後面啲band，其實佢哋都好畀到個Support我哋，所以我都好鐘意同佢哋一齊表演嗰個感覺。」Winka則說與So Ching對唱時看到對方眼睛就想哭：「我哋一望大家隻眼就好想喊，有陣時可能會避開望佢個鼻，或者望佢個嘴，大家以為望緊對方，但其實可能望緊個鼻同嘴。因為大家太過明大家，所以望到有種眼神就會想喊想喊咁。」

Winka及So Ching完成音樂會後接受訪問，表示今次音樂會與粉絲十分緊密，就像在睡房開音樂會一樣。(劉智源 攝)

Winka隨後表示在彩排時因為太多技術上的事情要處理，所以在音樂會時就變成十分催淚，Winka在今次的音樂會只給予自己60分：「因為我覺得自己表現都係有啲飄忽，我覺得專業歌手唔應該發台瘟，喊啦，又唱得唔穩啦，我覺得可以再唱好啲囉，所以我就畀自己合格多10分。」

Winka在今次的音樂會只給予自己60分，仍有進步空間。(劉智源 攝)

而So Ching只給自己50分：「有啲位都係因為自己個情緒來到了，所以就可能失準阿，我都唔想look back，我覺得要睇返啲片睇吓可以點改善，下次再好啲囉。」Winka及So Ching亦在台上預告COLLAR將會舉行演唱會，但二人未有透露是何時。

So Ching只給自己50分。(劉智源 攝)

Winka及So Ching亦在台上預告COLLAR將會舉行演唱會。(劉智源 攝)

至於So Ching被問到阿Mo的近況，她則表示：「同代禱信講嘅差唔多，其實都係慢慢take time咁樣去復原，都需要啲時間，始終都係一個好大好大嘅創傷，所以都要好多時間，所以我都要好多時間去照顧佢。」So Ching說如果有一位護理員可以照顧阿Mo比較「上手」才能放心，亦透露現正物色一個工人或護理員，她亦會親自培訓來照顧阿Mo。