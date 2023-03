3月13日早上舉行的第95屆奧斯卡頒獎典禮已圓滿落幕,60歲楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),成為史上首位亞裔影后,近月熱衷玩IG的周星馳都有馬上發文恭賀。



60歲楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),成為史上首位亞裔奧斯卡影后。(視覺中國)

楊紫瓊擊敗《Tár》的影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)及《金髮夢露》(Blonde)的Ana D,勇奪奧斯卡影后。當年獲得「馬來西亞小姐」選美大賽冠軍入行,因不甘做花瓶角色23 歲才開始學習功夫,楊紫瓊早在80、90年代,拍下無數港產片成為香港首席武打女星,與香港影圈淵源甚深。周星馳原來都有睇ViuTV直播,當楊紫瓊上台領獎馬上拍照發文恭賀,二人同在八九十年代拍下無數港產片,但原來從影以來從未合作過,未知將來是否有合作機會呢?

周星馳發文恭喜楊紫瓊。(資料圖片)