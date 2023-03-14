方媛走出閨密離世傷痛　曬女兒靚樣親子遊獲網民大讚貼地

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）上月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby生前與郭富城老婆方媛 (Moka)是好閨密，兩人經常見面聚會聯誼，情同姊妹。在Abby離世後，Moka也有在社交網發文悼念，表示自己心情極度悲痛，無法接受Abby已離世的事實，痛心的情緒仍然末能平伏。

其後，Moka於本月4日再次更新社交網，分享了她到戲院出席老公城城主演電影《斷網》首映的新相，力撐老公的新戲。當時她的樣子面色看來稍為蒼白，神情亦帶點憔悴，眼睛更似是哭腫了。

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經過個大半個月的沈澱後，Moka昨日（13日）又再更新社交網，她分享了她帶兩個寶貝囡囡出外遊玩樂聚天倫的片段，並留言寫道：「小朋友們要求的周末。」附加了一個纜車的emoji，一看便知她是與女兒乘登山纜車上太平山頂玩，享受親子時光。片中見到她其中一個囡囡的側面，還有沿途的美麗景色。看來她已逐漸走出閨密離世的陰霾，開始回復了日常生活。不少網民都留言讚她作為天王嫂與女兒的日子過得很貼地。

城城與Moka以及兩個囡囡生活幸福。(方媛ig)

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點撃下圖睇Moka的親子時光以及她一家的靚相：

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