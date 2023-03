3月14日是白色情人節,2007年港姐季軍周美欣(Lorretta)於IG報喜,與圈外男友下周結婚,貼相分享過大禮及婚前派對照片,大曬手上閃爆巨型鑽戒﹗



周美欣選美入行後,客串過幾套劇集及電影,2010年離巢TVB曾加盟唱片公司轉做歌手,又曾到內地參加歌唱比賽,及後返家鄉溫哥華繼續於當地發展娛樂事業。早在2020年9月已宣布拍拖1年半男友Carson Wong求婚成功,原定21年夏天舉行婚禮,未知是否受疫情影響推遲至今。

周美欣2020年9月在IG宣在婚訊:「Bringing sunshine into each other's lives.(將陽光帶進彼此的生命)#isaidyes . 」(IG@lowwie)