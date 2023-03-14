吳千語再曬施伯雄合照慶白色情人節　男方笑指：拍近千張終可見人

吳千語（Karena）2018年被爆與坐擁百億身家的富三代施伯雄（Brian）拍拖後一直未有任何回應，直到去年9月才首度曬出與施伯雄的親密合照，此後她便不時公開放閃，羨煞旁人。



吳千語去年9月首在視頻中公開與施伯雄合照。（視頻截圖）

適逢今日（14日）白色情人節，吳千語在三平台曬出與施伯雄合照，她身穿FERRAGAMO 2023春夏成衣系列藍色漸變長裙，一旁的施伯雄則全黑打扮，非常chill。兩人或四目對望笑談，或隨性擺出不同pose，氛圍感十足。吳千語還在微博寫道：「𝐻𝒶𝓅𝓅𝓎 𝓌𝒽𝒾𝓉𝑒 𝒹𝒶𝓎，熊哥pose好像進步了…他讓我表揚一下。」言語間相當sweet。適逢今日（14日）白色情人節，吳千語在三平台曬出與施伯雄合照，她身穿FERRAGAMO 2023春夏成衣系列藍色漸變長裙，一旁的施伯雄則全黑打扮，非常chill。兩人或四目對望笑談，或隨性擺出不同pose，氛圍感十足。吳千語還在微博寫道：「𝐻𝒶𝓅𝓅𝓎 𝓌𝒽𝒾𝓉𝑒 𝒹𝒶𝓎，熊哥pose好像進步了…他讓我表揚一下。」言語間相當sweet。而施伯雄也在微博曬兩人合照，並笑言：「拍了靠近一千張後，終於有幾張可以見人」，更表示「之後會分享醜的給大家看」，對網友們非常親和。

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對此，不少網友也為兩人送上祝福：「好般配呀」、「哇哇哇，熊出沒了哈哈哈」、「長長久久幸福美滿」等。

點擊睇兩人甜蜜合照：