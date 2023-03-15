何沛珈孖李芷晴遊泰水着大解放　$446坐「飛機」歎Fine Dining

無綫旅遊節目《請1日假去旅行》本周播出的是「曼谷篇」，由《香港小姐再競選》分別獲得冠軍及亞軍的何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie）擔任主持。

明（16 日）晚一集，Roxanne、Stephanie 一到埗曼谷，即時除口罩、剝大褸實行大解放！是集呈現的行程相當豐富，其中一站是到猛男餐廳食好嘢，當日正日生日的 Stephanie 獲 Roxanne 和製作組送上驚喜，Stephanie 被一堆猛男「圍攻」跳舞，兩位靚女更被猛男捉手仔摸胸肌，Roxanne 笑言:「佢哋好濕，因為啲汗，搞到我隻手都濕埋!」

不喜歡太刺激，節目亦有悠閒推介。穿上泰國大學校服的Roxanne 和 Stephanie 去到當地著名學府朱拉隆功大學打卡，再排隊幫襯米芝蓮推介的海鮮媽媽麵。Stephanie 事後受訪時笑言：「原來泰國嘅大學生要着校服，感覺好得意、好青春，之後再拍一啲 Mood Shot，好似拍緊青春校園劇！」Roxanne則笑言：「好多年冇着過校服，好有重拾青春嘅感覺，之後同芷晴喺校園走嚟走去，就諗起中學時期我都有個好好嘅閨密，去到邊都好似孖公仔一齊。」

之後兩人齊齊着上泰國大學生制服，好似拍緊青春校園劇咁。

之後佢哋會去呢間森林 café 打卡，睇吓佢哋撐船仔個樣幾辛苦。

森林 Café 打卡泛舟河上兩位靚女亦有齊齊穿上泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒 Fit 到漏身材。之後兩人到商場推介泰國潮牌泳衣，除款式多多兼價錢不算太貴外，該款潮牌泳衣最大賣點,是泳衣着重腰身設計、突顯女性的曲綫，令自認有選擇困難症的Stephanie 難以抉擇。兩人另外還到了一間森林 Café 打卡，該 Café 最大特色是可以撐船仔泛舟河上,相當過癮；雖然鏡頭前畫面看似唯美，但其實有苦自己知，Stephanie 受訪時笑言：「一開頭以為可以好優雅咁撐船仔傾吓偈，點知我哋撐到身水身汗嗌晒救命，都幾難忘!」是集最後一個推介行程是到飛機市集行街,兩位靚女一邊睇一邊着上身試穿，十足迷你花生騷；之後再去到由舊飛機改造而成的餐廳食 Fine Dining，價錢只需 2,000 泰銖起，即約 446 港元，性價比相當高。

Roxanne 樣靚身材弗。

Stephanie 都一樣。