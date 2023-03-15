吳業坤同日籍太太婚宴羣星到賀　家燕姐：叫Bob分享生仔秘訣

坤哥跟太太於尖沙咀麗晶酒店補辨婚宴。

現年32歲的吳業坤 (坤哥) 於去年5月7日深夜突然於社交網站宣布他已跟27歲的日本女演員浜口愛子 ( Aiko Hamaguchi )結婚。坤哥婚後帶同老婆由日本返港生活，坤嫂亦經常於社交網分享她在港的生活日常。至周三(15日)，坤哥跟太太於尖沙咀麗晶酒店補辨婚禮，大班圈中朋友包括薛家燕、胡鴻鈞、陳敏之、黃浩然及太太等都有到賀。

胡鴻鈞有到賀 。（趙允琳攝）

家燕姐表示自己都係第一次見對方。（趙允琳攝。）

家燕姐表示自己都係第一次見坤哥太太：「好開心啦， 舊年演唱會我想論佢做嘉賓，不過佢話自己人在日本，識咗個女朋友。我話結婚記得請我飲呀。到坤哥返到香港，我叫佢第一時間帶太太見我，好似見家長咁，點知約咗成大半年都話唔得閒，原來佢返咗內地工作。今日佢婚宴，我當然要到恭賀佢啦，所以我今次都係第一次見佢咋！佢兩個好登對啦！」問到會否分享生仔秘訣給坤哥時 ，家燕姐笑稱：「叫佢請教阿Bob啦 ，bob好生養，除時可以會教佢，佢除咗係媒人外呢，仲都會教人點生仔！」

而好友胡鴻鈞更笑言準備上台獻唱 ：「我跟佢約好啦，我會上台唱歌，雖然佢冇邀請我，睇下佢想我唱《吻別》定係《分手總要在雨天》，之次前講好，只要邊個結婚先，首先唔可以收錢啦，第二係會上台獻唱，雖然今日無呢個環節，但係我唔理啦！」

黃浩然同太太。（趙允琳攝）

陳敏之都有到場。