專訪｜李帝勳靠運動練肌認年紀大難保持　未來想試扮女人着女裝

韓國男演員李帝勳本周三（15日）抵達香港會展中心出席「香港國際影視展」，宣傳新劇《模範的士2》，並接受香港媒體訪問。今次再與表藝珍合作，戲中飾演新婚夫婦，李帝勳坦言與她相處自然，更不時會「爆肚」即興演出，雙方深有默契。

李帝勳來港被大批粉絲包圍。（資料圖片）

李帝勳今季需要上演不少動作場面，雖然部分橋段由替身代勞，但李帝勳仍選擇親身上陣，因此他回家後會周身酸痛。他認為最難是第14、15集在監獄的單打獨鬥戲，並表示因難度太高，無法重演第二次。

李帝勳。（劇照）

為演好陽剛味濃厚的「金道奇」，李帝勳不惜加操成精瘦身形，戲中大騷肌肉，問到有甚麼練肌秘訣，李帝勳透露每日都有運動，他說：「但這身材難以保持很久，始終現在有些年紀。（會否再騷肌？）看之後有沒有機會，如果有談情說愛的部分，大家可能會看到。」

原本鋼條身形的李帝勳練得一身肌肉，堪比變形俠醫！

相比起第一季，李帝勳指之前大部分戲分只有自己拍攝，第二季則多了不少家族成員，氣氛更輕鬆開心，令李帝勳常要忍笑拍攝。李帝勳又幽默地指，如果有下一季，最想加入高科技產物「水陸兩用車」，他說：「可以上天下海，來回中環及尖沙咀。」

李帝勳想試扮女人。（資料圖片）

李帝勳又指最想嘗試扮女人，他說：「穿女裝，染頭髮、化女人妝，穿裙子的話要剃腳毛，所以還是不要穿好了。」