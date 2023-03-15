女友黃心穎全面復出做跳唱歌手 泥鯭未敢畀意見：唔使太認真

Rubberband今日（15/3）現身觀塘為《RubberBand Ciao World Tour 2023》音樂會綵排。對於早前女友黃心穎全面復出自資做跳唱歌手，泥鯭表示沒有意見：「其實嗰首歌都出咗一段時間，而每隻歌都有佢嘅命，每隻作品都有佢嘅命，咁等佢流傳一吓先囉。（有沒有將音樂才華傳受給心穎？）我就覺得每個人都有佢自己talent，包括在坐各位都有，變咗係好睇大家點樣將佢發揮，咁呢個係自己選擇，如果喜歡嘅就盡量將talent發揮出嚟。（覺得心穎學嘢學得快唔快？）呢個我冇意見。」

泥鯭未敢評論女友黃心穎唱功是否到位。（陳順禎攝）

被問到Rubberband會否同心穎合作？泥鯭笑言：「我自己都幾乎冇得同Rubberband合作，所以而家我都係顧掂自己先啦。（心穎首歌點擊率反應都好！）我諗數字嘅嘢，就唔使太認真嘅，數字嘅嘢可以用好多方法得到嘅，如果太過認真便輸了。（心穎會否去英國睇你哋演唱會？）我會同我哋隊友一齊去做騷。（你唔理佢！）因為我今次係同我啲隊友過去做騷嘛。（咁心穎會否過去睇你個騷支持你？）無所謂嘅，邊個過嚟睇到得，總之鍾意我哋嘅歌迷邊個都得。」

Rubberband今日現身觀塘為《RubberBand Ciao World Tour 2023》音樂會綵排。（陳順禎攝）