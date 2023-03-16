岑麗香睇BSB演唱會興奮到上埋大電視　黃心穎帶10歲姨甥去冇代溝

撰文：胡凱欣
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美國男子組合Backstreet Boys（BSB）日前於亞洲國際博覽館Arena舉行《DNA World tour 2023》兩場世界巡迴演唱會，成軍30周年的他們在演唱會中十分落力。BSB五位成員AJ McLEAN、Kevin Richardson、Nick Carter、Howie Dorough和Brian Littrell在台上演唱多首經典作品，例如︰《Don't Go Breaking My Heart》、《As Long As You Love Me》、《I Want It That Way》等等歌曲，最後以《Larger Than Life》一曲作終結。

BSB在90年代紅遍全球。（IG圖片）

BSB除了吸引到不少觀眾入場欣賞外，更吸引到不少藝人捧場，包括有岑麗香及黃心穎等人。岑麗香原來是BSB的粉絲，昨日（14日）她在社交平台上載了自己去欣賞BSB演唱會的片段，在台邊又唱又跳，十分興奮，岑麗香雖然已為人母，但少女心依然未減，她還帶著老公及朋友坐第一排追星。岑麗香的興奮樣更在場內的電視中被播出，她興奮的拍下。

岑麗香原來是BSB的粉絲。(ig@heungheungeliza)

而黃心穎亦有帶同10歲大的姨甥到場欣賞BSB演唱會，黃心穎在社交平台表示自己7歲時接觸BSB，她在限時動態留言：「My nephew's 1st concert，竟然冇代溝。」

黃心穎亦有帶同10歲大的姨甥到場欣賞BSB演唱會。(IG@jacquelinebwong)
黃心穎在社交平台表示自己7歲時接觸BSB。(IG@jacquelinebwong)
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