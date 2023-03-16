「星女郎」徐嬌新劇亮相香港國際影視展　《泳往直前》亞運間播出

《泳往直前》由前國家泳隊總教練張亞東等監制，黄克敏等執導，「星女郎」徐嬌、李汶翰領銜主演的電視劇，日前（13日）亮相香港國際影視展浙江影視國際推介會。會上該劇發布了首款預告片。該劇以多位世界游泳冠军的個人成長經歷為創作藍本，講述了四位熱愛游泳的少年勇往直前、歷經考驗、各自成長成熟的故事。該劇亦是第19屆杭州亞運會唯一授權獻禮劇，將於亞運期間燃情獻映。

《泳往直前》由前國家泳隊總教練張亞東等監制，黄克敏等執導。

女主角徐嬌為了演好角色，虛心學習，勤練馬術。她指馬術訓練上的難度非常大，雖然會有磕磕碰碰，但是因為對角色的喜愛，就從未想過放棄。男主角李汶翰曾是杭州市少年游泳隊代表選手，這次拍攝，他和一起拍攝的運動員同吃同住，共同參與訓練，身體力行去體會中國游泳健兒們的熱愛與追求，執著和夢想。

「星女郎」徐嬌。

另外，該劇的製片人孫鵬在談到杭州影視業的蓬勃發展時，則稱和政府的推動及支持有很大關係，並且所有主管和分管領導都是專家，創作自由度也非常大。而這次來香港，則感覺到香港市民的風貌，非常神采飛揚，特別是香港女孩子身材特別好。策劃人兼執行製片人孫天嬌就透露該劇前期選角時非常嚴謹，演員必須有運動員體質，整個拍攝主演沒有用替身。男主角李汶翰在拍攝時由於多次下水，還得了中耳炎，拍攝期間也經歷了一些波折。

該劇以多位世界游泳冠军的個人成長經歷為創作藍本，講述了四位熱愛游泳的少年勇往直前、歷經考驗、各自成長成熟的故事