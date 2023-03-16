解風東京｜杜如風自爆屆「狼虎之年」　梁朝偉被逼客串登場

《解風東京》第二集（7日）7天跨平台總收視5.9點，不單收視較第一集攀升，更是自2018年以來J2周一至五綜藝節目最高收視一集。前晚（14日）第7集繼續精彩，Helen全力介紹中目黑區。節目開始先去醫肚，幫襯Onigily Café的即叫即整飯糰，米飯棵粒分明，便利店的機製出品無可比擬，白米控的觀眾真係要試下。

即叫即做的飯糰好食到無可比擬。

食飽之後Helen開始「濕平」強項，來到Nigel Cabourn The Army Gym，主打當然是軍服亦有工人服。有件仿製當年南極探險隊攝影師的外套，盛惠約1萬港元左右，Helen鬼馬同工作人員話︰「呢件褸犀利喇，啱晒你同你（指住正在拍攝的兩位camera man）。」Helen接住話外套的設計同軍服相似︰「啲扣可以剝得好快，呢個愛嚟除男人嘅衫就啱喇……狼虎之年呀，嚟喇、come on。」還要加上動作，非常抵死。

杜如風自爆已屆「狼虎之年」。

遊日本又點可以不食拉麵，今集尾聲Helen介紹一間隱世拉麵店Ramen Break Beats，是東京10間最高分拉麵店之一，主打醬油湯底，售價一點都不貴，1,000 yen至2,000 yen（約59港元至118港元）一碗，絕對平過香港。師傅由淥麵到放料的過程，絕對可以用優雅來形容。Helen點的特上醬油拉麵，配料除了拉麵必備的叉燒之外，還有鴨肉片、雲吞、白肉、雞胸肉同半熟蛋。食完第一啖Helen已直豎拇子，一句「唔使講嘢吖」，盡在不言中。

杜如風點了一款特上醬油拉麵，讚不絕口。

一行人食飽後慢步到隅田川的新打卡位戀人橋，仿照法國的心鎖橋，有戀人聖地之稱，情侶可以買一把鎖，寫上二人名字然後扣在橋上，鎖住愛情。導演事前已為Helen準備道具，不過size出了點問題，鎖變成單車鎖，比較特別。眾所周知Helen極度迷戀梁朝偉，二話不說她在鎖一邊寫上「梁朝偉」，另一邊寫上自己名字，扣完之後還要加多句「鎖到咁實仲唔掂……梁朝偉我愛你，一生一世」。梁朝偉在毫不知情之下，「被客串」演出。

梁朝偉被迫客串「出鏡」。