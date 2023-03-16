郭奕芯與億萬富二代男友驚傳分手　蜜戀半年清空合照疑豪門夢碎

現年27歲的郭奕芯（Ashina）自從成為七仙羽（七師傅）的弟子後，獲賜名「八鮮乳」令事業人氣急升。然而外形標青的她卻被七師傅狠批十足狐狸精上身，因此經常招惹爛桃花，當時七師傅指Ashina要戒淫邪兼禁止打扮裸露有助轉運，但不久Ashina就在去年8月公開認戀富二代男友，更不時在社交平台高調放閃！不過近日有消息指二人感情生變，拍拖短短半年疑似已分手。



Ashina不時在IG派福利，因此成為不少網民心中的女神。（IG/@ashinaaa）

Ashina去年8月公開戀情。（IG/@ashinaaa）

Ashina因姣好身材及外貌而受網民關注，張敬軒更曾在《軒公敲碗之軒公不設防》節目內讚賞她為當代最漂亮女星，非常有魅力。不過這位「新世代性感女神」早在去年8月被男友Brian私有化，二人公開戀情後頻頻放閃，彷如糖黐豆一樣，羨煞旁人。當時不少人對Brian的身份及背景感到好奇，據傳媒報道Brian居住於半山，每逢出入不但有司機以勞斯萊斯接送，更有保鏢護駕，氣派十足，當時Ashina曾表示看新聞後才知道Brian是有錢人，不過她認為有沒有錢都不重要，最重要是對方孝順、有事業心和愛錫女友。

二人公開戀情後頻頻放閃，彷如糖黐豆。（IG/@ashinaaa）

二人常常放閃。（IG/@ashinaaa）

雖然Brian與Ashina為姊弟戀，但就相當貼心，據指當時Ashina參與七師傅演唱會的綵排途中去廁所，Brian就在門外等候，相當癡纏，而Ashina就被男友的窩心舉動打動，同年9月出席活動時直言男友是位可以付託終身的人，隨時可以結婚生仔。去年12月Ashina在IG Story上載一張圖片，原來Brian買了份儲蓄保險，當中見到「身故保障受益人」一欄中寫有Ashina的名字，而關係則是「未婚妻」，可見二人感情再度升溫，結婚只是遲早的事。

其男友以「未婚妻」表示與Ashina的關係。（IG/@ashinaaa）

不過今年2月二人驚傳分手，有網民發現他們自去年12月底後沒有再上載情侶合照外，今年2月14日情人節中，Ashina在限時動態中分享與父親撐枱腳食晏兼行花墟，完全唔見男友身影。此外，最近Ashina在Instagram中更刪除了不少照片，當中包括與男友的合照，而且沒有關注對方IG帳號，儘管Brian的IG帳號仍然保留與Ashina的合照，但令不少網民紛紛猜測兩人已經分手。

Ashina的IG刪除不少照片（IG/@ashinaaa）

與男友的合照亦被刪除。（IG/@ashinaaa）

亦沒有關注男友的IG帳號。（IG/@ashinaaa）

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